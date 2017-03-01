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    Червиченко: «У «Зенита» нет шансов на титул с такой игрой. Поздравляю «Спартак» с чемпионством»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зениту» не удастся составить конкуренцию красно-белым за первое место в чемпионате России. Также Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова, который ранее заявил, что у полузащитника петербуржцев Олега Шатова имеются проблемы с главным тренером команды Мирчей Луческу.

    «Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для «Зенита». Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками. Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в «Челси». Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в «Зените». После двух матчей с «Андерлехтом», я могу поздравить «Спартак» с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у «Зенита» бороться нет никаких», – отметил Червиченко.

    Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2017 18:42
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 марта 2017, 15:18

      А разве мясо играли в офматчах после перерыва? Вот после 5 марта и посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 2 марта 2017, 12:46

      Ты ли это ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 марта 2017, 10:24

      Загнул...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 2 марта 2017, 09:58

      достали уже..чемпионы чемпионы..щас как просрем в Краснодаре и как же глупо будут выглядеть все
      эти статьи про чемпионство СпаМа в этом году.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 марта 2017, 07:46

      Его слова не плохой стимул для зенитовцев, особенно перед одним из самых главных матчей сезона.

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 2 марта 2017, 00:51

      Червь конечно ту еще желчь выпускает в последние несколько лет относительно спартака, но здесь он всех переплюнул...
      Натравить бомжей или игрочишку в частности что-ли хочет...

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 2 марта 2017, 00:34

      Я думаю все будет зависеть от их матча кто выиграет тот и чемпион Имхо!

      0
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      Рейтинг: +17

      ANDY38 2 марта 2017, 00:15

      У Червя в башке опарыши завелись, вот и фляга свистит ))))

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > ANDY38 2 марта 2017, 07:47

      Да ты - поэт?)

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 1 марта 2017, 23:22

      Червю бы только глупости морозить...Вот уж мерзкий человечешко...

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      Рейтинг: +371

      multi1984 1 марта 2017, 23:22

      Ну червь сказал.значит закрываем чемп))) Урал кубок значит взял и будет в ЛЕ!) Спартак в ЛЧ,туда же и Анжи пихнем,и ещё в еврокубки Амкар и Оренбург... Пусть играют все)

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