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  • Червиченко: «У «Зенита» нет шансов на титул с такой игрой. Поздравляю «Спартак» с чемпионством»

Червиченко: «У «Зенита» нет шансов на титул с такой игрой. Поздравляю «Спартак» с чемпионством»

1 марта 2017, 18:42
30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зениту» не удастся составить конкуренцию красно-белым за первое место в чемпионате России. Также Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова, который ранее заявил, что у полузащитника петербуржцев Олега Шатова имеются проблемы с главным тренером команды Мирчей Луческу.

«Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для «Зенита». Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками. Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в «Челси». Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в «Зените». После двух матчей с «Андерлехтом», я могу поздравить «Спартак» с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у «Зенита» бороться нет никаких», – отметил Червиченко.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Червиченко Андрей
Комментарии (30)
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--Сергей--
1488384306
Всё тушите свет. Червь и до Зенита добрался.
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Smekaev
1488384359
Ну да, кони-то сто пудов конкуренцию составят, да и Зенит собраться может - там состав такой, что сами заиграть смогут, если захотят. Так что, дружище, хоть я и болею за Спартак, но твои слова - пустышка.
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Gullit 76
1488385460
Ещё играть не начали ,а червю уже всё ясно!
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Garrincha58
1488386018
Червиченко открыл Америку всем понятно что никакие ЦСКА и особенно нынешний Зенит не составят конкуренцию спартачам хотя и у них игра еще та с которой только позорится в Европе, вот такой у нас чемпионат! Начал сегодня смотреть игру Уфы и Анжи и просто чуть не поперхнулся комментатор Шнякин игра шмунячная просто ужас в чемпионшипе играют команды посолидней нашей РФПЛ
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батог
1488390221
Толстый, ты че делаешь? В лесу все зверье передохнет! в кои веки что то за Спартак вымолвил, а? Бомжи держись!
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MaxSpartakM
1488395388
Ничего ещё не ясно! А Спартак уже чемпион, не правильно как то, вот когда математических не будет шансов,вот тогда можно праздновать
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ANDY38
1488402926
У Червя в башке опарыши завелись, вот и фляга свистит ))))
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alexidj
1488437903
достали уже..чемпионы чемпионы..щас как просрем в Краснодаре и как же глупо будут выглядеть все эти статьи про чемпионство СпаМа в этом году.
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VVM1964
1488442156
СГЛАЗИТЬ ХОЧЕТ , СУКА !
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zenitforever2015
1488457112
А разве мясо играли в офматчах после перерыва? Вот после 5 марта и посмотрим.
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