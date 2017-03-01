Червиченко: «У «Зенита» нет шансов на титул с такой игрой. Поздравляю «Спартак» с чемпионством»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Зениту» не удастся составить конкуренцию красно-белым за первое место в чемпионате России. Также Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова, который ранее заявил, что у полузащитника петербуржцев Олега Шатова имеются проблемы с главным тренером команды Мирчей Луческу.

«Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть. Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для «Зенита». Когда не складывалось в первых матчах, казалось все вот-вот пройдет, он наладит коммуникацию с игроками. Уместен пример с Конте, который все же выстроил свою систему в «Челси». Здесь мы этого не видим. Не видим даже просвета в «Зените». После двух матчей с «Андерлехтом», я могу поздравить «Спартак» с чемпионством. Потому что с такой игрой шансов у «Зенита» бороться нет никаких», – отметил Червиченко.

Напомним, что после 17-ти туров чемпионата России «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков.