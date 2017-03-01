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    Анчелотти следит за 19-летним полузащитником «Лиона»

    Полузащитник «Лиона» Люка Тусар входит в трансферные цели мюнхенской «Баварии», сообщает France Football. 19-летний футболист приглянулся главному тренеру немецкого гранда Карло Анчелотти. В «Баварии» он может заменить Хаби Алонсо и Артуро Видаля, которые по окончании текущего сезона готовы покинуть команду.

    Тусар имеет действующий контракт с «Лионом», который рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1, не отметившись голами и результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 2 марта 2017, 23:42

      попытаться захватить полузащитника у Лиона? он в своем уме? Лион молодняк не особо отпускает, разве что в аренду, либо уже развитого и набитого ему цену хД

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