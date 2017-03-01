Анчелотти следит за 19-летним полузащитником «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар входит в трансферные цели мюнхенской «Баварии», сообщает France Football. 19-летний футболист приглянулся главному тренеру немецкого гранда Карло Анчелотти. В «Баварии» он может заменить Хаби Алонсо и Артуро Видаля, которые по окончании текущего сезона готовы покинуть команду.

Тусар имеет действующий контракт с «Лионом», который рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1, не отметившись голами и результативными передачами.