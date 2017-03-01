Президент «Урала» считает правильным решение о переносе кубкового матча с «Краснодаром» на его поле

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (3:3, 4:3 – по пенальти) в четвертьфинальной встрече Кубка России. По его словам, он еще в перерыве понял, что екатеринбуржцы готовы бороться за выход в следующую стадию, несмотря на дефицит в два мяча, имевшийся на тот момент.

Также глава уральского клуба подчеркнул, что решение перенести эту встречу на поле «горожан» является абсолютно правильным.

– Самый великий матч в истории «Урала»?

– Великие матчи у нас еще впереди. Я на это надеюсь. Но сегодня мы действительно выдали одну из лучших наших игр. Когда к 15-й минуте уступаешь 0:2 то, сами понимаете… Такая победа в итоге дорогого стоит! Ребята просто молодцы. После первого гола Володи Ильина нам, конечно, стало полегче.

– Когда поверили, что можно спасти матч?

– Уже в перерыве почувствовал, что ребята готовы бороться, сравнять счет. Команда прибавила. Думаю, если бы не удаление, могли бы победить и в дополнительное время. «Краснодар», пропустив три мяча, потерял свою игру. Это очень хорошая команда, дай бог им удачи в Лиге Европы, но сейчас дальше идем мы.

– А после 0:3 кусали локти, что не сыграли в Тюмени при своих болельщиках?

– Нет, нет и еще раз нет. Мы сделали правильно, что сыграли в Краснодаре. Мы летели с Кипра. Рассчитывали, что проведем матч на естественном поле в Екатеринбурге (прим. – в Тюмени – искусственное покрытие). 26-го должны были вечером прилететь домой со сборов, 27-го пришлось бы ехать в Тюмень. Было бы очень сложно. «Краснодар» бы тоже налетался. Так что в той ситуации приняли самое оптимальное решение.