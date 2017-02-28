Тигиев сможет сыграть за «Спартак» против «Анжи»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев, на правах аренды перешедший в «Спартак», сможет сыграть за московский клуб против махачкалинской команды. Как сообщила пресс-служба «орлов», контракт между 21-летним россиянином и красно-белыми не запрещает данного действия.

«Да, Тигиев сможет сыграть с «Анжи», договор аренды это не запрещает», – заявили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Напомним, «Спартак» арендовал Тигиева до конца сезона с правом последующего выкупа. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник провел за «Анжи» в чемпионате России 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.