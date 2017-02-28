Адилсон из-за семейных обстоятельств расторг контракт с «Тереком»

Полузащитник «Терека» Адилсон покинул грозненскую команду. Как сообщает официальный сайт клуба из Чеченской Республики, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной называются семейные обстоятельства игрока, в частности – болезнь отца.

«Коллектив нашей команды и болельщики благодарны Адилсону Варкену за годы, проведенные в «Тереке». Мы будем всегда рады видеть Адилсона у себя в гостях, в Чечне!» – говорится в официальном обращении клуба.

Напомним, за «Терек» Адилсон выступал с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний бразилец провел за грозненский клуб в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.