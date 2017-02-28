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  • Адилсон из-за семейных обстоятельств расторг контракт с «Тереком»

Адилсон из-за семейных обстоятельств расторг контракт с «Тереком»

28 февраля 2017, 16:37
4

Полузащитник «Терека» Адилсон покинул грозненскую команду. Как сообщает официальный сайт клуба из Чеченской Республики, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной называются семейные обстоятельства игрока, в частности – болезнь отца.

«Коллектив нашей команды и болельщики благодарны Адилсону Варкену за годы, проведенные в «Тереке». Мы будем всегда рады видеть Адилсона у себя в гостях, в Чечне!» – говорится в официальном обращении клуба.

Напомним, за «Терек» Адилсон выступал с 2012 года. В нынешнем сезоне 30-летний бразилец провел за грозненский клуб в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Адилсон
Комментарии (4)
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Котфеееее
1488292196
Жаль что так вышло
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x-x-x-x-x
1488294110
здоровья отцу и удачи Варкену!!!!! большая потеря для Терека
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RJM555
1488352629
Жаль конечно Адилсона хороший футболист и это потеря для Терека. В то же время чем меньше в команде бразильцев тем лучше для командной игры и команде зто мое мнение.
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Borz1
1488376795
Отличный игрок и видать хороший сын жаль,что уходит. Удачи ему и здоровья отцу
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