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  • Фернандо не сомневается, что Луис Адриано будет забивать важные голы для «Спартака»

Фернандо не сомневается, что Луис Адриано будет забивать важные голы для «Спартака»

28 февраля 2017, 06:03
2

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал об адаптации новичков в московской команде. По мнению бразильца, его соотечественник нападающий Луис Адриано принесет пользу красно-белым.

– Как вам новички? Вписались?

– Мы все стараемся, чтобы новые игроки вписались в команду как можно быстрее. Сейчас все хорошо, мы все общаемся друг с другом, что облегчает адаптацию.

– Кто знает больше слов по-русски – вы или Луис Адриано?

– Конечно, Луис! Он больше времени провел в «Шахтере», говорил там по-русски. Я в «Спартаке» с прошлого лета, поэтому смог немного его догнать, подучил язык.

– Адриано забил пять мячей в пяти товарищеских матчах. Продолжит такую результативность в чемпионате?

– Думаю, да. Я Луиса знаю давно, еще со времен, когда он играл за «Интернасьонал», а я за «Гремио». Потом мы вместе выступали в «Шахтере». Луис – прирожденный бомбардир, у меня нет сомнений, что он будет забивать важные для команды голы.

Напомним, что Луис Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Фернандо
Комментарии (2)
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Диктор
1488255119
Да никто и не сомневается в нем-мы все верим в него.
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oyabun
1488257360
А какие варианты еще? Зе то постоянно с микротравмами, то больше ассистирует, что тоже конечно хорошо, но забивать остается только Андрюше ))
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