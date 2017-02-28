Фернандо не сомневается, что Луис Адриано будет забивать важные голы для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал об адаптации новичков в московской команде. По мнению бразильца, его соотечественник нападающий Луис Адриано принесет пользу красно-белым.

– Как вам новички? Вписались?

– Мы все стараемся, чтобы новые игроки вписались в команду как можно быстрее. Сейчас все хорошо, мы все общаемся друг с другом, что облегчает адаптацию.

– Кто знает больше слов по-русски – вы или Луис Адриано?

– Конечно, Луис! Он больше времени провел в «Шахтере», говорил там по-русски. Я в «Спартаке» с прошлого лета, поэтому смог немного его догнать, подучил язык.

– Адриано забил пять мячей в пяти товарищеских матчах. Продолжит такую результативность в чемпионате?

– Думаю, да. Я Луиса знаю давно, еще со времен, когда он играл за «Интернасьонал», а я за «Гремио». Потом мы вместе выступали в «Шахтере». Луис – прирожденный бомбардир, у меня нет сомнений, что он будет забивать важные для команды голы.

Напомним, что Луис Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана».