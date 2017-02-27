Бородюк — главный тренер сборной Казахстана

Федерация футбола Казахстана объявила о назначении Александра Бородюка на должность главного тренера национальной сборной. Контракт рассчитан на три года.

«Основным фактором стало желание самого Александра Генриховича работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений по работе в национальных сборных и в руководстве футбольных организаций других стран», — сообщает главный футбольный орган страны.

С декабря 2015-го по апрель 2016-го года Бородюк возглавлял «Кайрат», с которым добился победы в Суперкубке Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что о решении будет объявлено в начале марта.