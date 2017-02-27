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  • Григорий Иванов: «Краснодар» не платил «Уралу» никаких денег за перенос матча Кубка России на свое поле»

Григорий Иванов: «Краснодар» не платил «Уралу» никаких денег за перенос матча Кубка России на свое поле»

27 февраля 2017, 18:30
3

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, по каким причинам встреча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром», которая изначально должна была пройти в Екатеринбурге, была перенесена на поле соперника.

Игра пройдет во вторник, 28 февраля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Я разговаривал со всеми, мы ругались, писали письма, делали обращения, чтобы нам разрешили играть для своих болельщиков. Но нам запретили играть в манеже: в нем якобы нельзя играть, потому что он – второй категории. Запретили играть и на нашем поле, потому что если сыграть 28 февраля, то 5 марта на нем нельзя было бы проводить календарный матч чемпионата России против «Амкара». Мы летели со сбора на Кипре, и из довольно комфортной для футбола погоды мы бы оказались в Тюмени в минус 13 градусов. Обсудили вместе с тренерским штабом и решили, что все-таки лучше играть в Краснодаре, чем там. У нас несколько активных болельщиков были и на Кипре, смотрели товарищеские игры и Кубок ФНЛ. Когда стало известно о переносе Кубка России в Краснодар, я с ними разговаривал, они сказали: «Григорий Викторович, мы хоть куда поедем со своей командой, мы все прекрасно понимаем». Если кто-то не понимает, то это не проблема футбольного клуба «Урал».

Мы договорились с «Краснодаром», что они нам оплатят только перелет и гостиницу. Ведь они бы сами потратили эти деньги, если бы пришлось лететь в Тюмень. Никаких других денег они нам не платили. Это бред. Повторюсь, мы сделали все, чтобы провести матч в Екатеринбурге. Но, к сожалению, неделя 30-градусных морозов в январе испортила нам все планы», – приводит слова Иванова «Современный портал Екатеринбурга».

Напомним, сегодня стало известно, что поединок 18-го тура РФПЛ «Урал» – «Амкар», намеченный на 5 марта, несмотря ни на что состоится на стадионе «шмелей». Ранее существовала вероятность переноса этой встречи на нейтральное поле.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Урал Краснодар
Комментарии (3)
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kaa-71
1488230003
Лучше в Краснодаре чем в Тюмени играть
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ijgjr
1488289829
Все правильно решили - надо только сразу решать какие города и команды могут и готовы выступать в РПЛ - что бы потом не было разных кривотолков
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