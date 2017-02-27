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Бышовец: «Уровень «Ростова» и «МЮ» абсолютно разный»

27 февраля 2017, 08:29
10

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец оценил шансы российских команд в матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» сыграет на данной стадии турнира с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» предстоит встретиться с «Сельтой».

«Ростовчанам будет крайне непросто с «Манчестером». Понятно, что уровень команд абсолютно разный, а у «МЮ» будет еще и преимущество ответного матча на своем поле. «Разобрать» эту команду Курбану Бердыеву будет намного сложнее: они играют в основном на индивидуальных действиях конкретных игроков. Однако мы знаем, что «Ростов» – очень организованный коллектив, и не стоит списывать их со счетов раньше времени. Но, конечно, невозможно отрицать, что шансы «Юнайтед» выше.

Тренерскому штабу «Краснодара» я очень советую посмотреть матчи 1/16 финала, где «Сельта» играла с «Шахтером». Эти два матча были очень информативными, и по ним можно сделать достаточно выводов об игре испанцев. «Сельта» сейчас на ходу и в хорошей форме. Несмотря на это, я думаю, что у них с «Краснодаром» абсолютно равные шансы на выход в четвертьфинал. Отмечу, что для нашей команды будет очень важно хорошо сыграть в первом матче», – сказал Бышовец.

Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.

Источник: Известия
Лига Европы Ростов Краснодар Манчестер Юнайтед Сельта Бердыев Курбан Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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sochi-2013
1488178565
Вот и узнаем, кто из тренеров "Особенный".
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vgarakh
1488180049
Давно видимо Бышовец не занимался футболом
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zico2205
1488184005
Посмотрим что придумает Бикеич для Моура ???? Только уверен- прогулкой игры для МЮ не будут...Уровень был разный когда то....А сейчас-вот и посмотрим....Ростов- это сейчас грозный соперник для любого клуба...Бавария в этом уже убедилась...Пожелаем только удачи родному клубу!!! И верим в гений Бердыева!!!
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zenit888
1488187927
Этот глор только всем советует, как-будто без его советов тренеры и игроки не будут просматривать матчи , готовиться, разбирать соперника. Бышовец ни тренер, ни коментатор, ни специалист. Это старый нытик и маразматик.
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Ортапед
1488192056
У Ростова характер в данный момент покруче чем МЮ
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Armagiddon
1488200286
Друзья!!! Зачем спорить. Ответ прост: все зависит от того хочет ли Маур выиграть лигу европы или нет!! Все. Да, как бы обидно не звучало, но Наш Ростов слабее МЮ. Тут спорить без толку. Тем более если будет играть ИБРА, то наши защитники его не удержат, опыта нету, против такого игрока играть. А так это праздник для всех ростовчан, и для российского футбола. Я надеюсь смогу попасть на стадион в Ростове и посмотреть этот прекрасный матч
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Pirboy
1488893042
Уважаемый, Анатолий Федорович! Пожелайте лучшее - УДАЧИ.
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