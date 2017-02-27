Бышовец: «Уровень «Ростова» и «МЮ» абсолютно разный»

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец оценил шансы российских команд в матчах 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» сыграет на данной стадии турнира с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» предстоит встретиться с «Сельтой».

«Ростовчанам будет крайне непросто с «Манчестером». Понятно, что уровень команд абсолютно разный, а у «МЮ» будет еще и преимущество ответного матча на своем поле. «Разобрать» эту команду Курбану Бердыеву будет намного сложнее: они играют в основном на индивидуальных действиях конкретных игроков. Однако мы знаем, что «Ростов» – очень организованный коллектив, и не стоит списывать их со счетов раньше времени. Но, конечно, невозможно отрицать, что шансы «Юнайтед» выше.

Тренерскому штабу «Краснодара» я очень советую посмотреть матчи 1/16 финала, где «Сельта» играла с «Шахтером». Эти два матча были очень информативными, и по ним можно сделать достаточно выводов об игре испанцев. «Сельта» сейчас на ходу и в хорошей форме. Несмотря на это, я думаю, что у них с «Краснодаром» абсолютно равные шансы на выход в четвертьфинал. Отмечу, что для нашей команды будет очень важно хорошо сыграть в первом матче», – сказал Бышовец.

Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.