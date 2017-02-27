Тренер «Вильярреала» отказался комментировать работу судьи в матче против «Реала»

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба отказался комментировать работу судей в матче с «Реалом».

«У меня простая позиция – абсолютное уважение к решениям судьей. Знающие меня люди подтвердят, что это действительно так. Поэтому я не буду говорить об арбитре матча с «Реалом». Но бывает, что пенальти не назначают, когда мяч попадает в руку», – сказал Эскриба.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Реал» закончился со счетом 2:3. Много вопросов вызвал гол, забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду.