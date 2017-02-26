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Селюк: «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег»

26 февраля 2017, 14:28
44

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансферную кампанию «Спартака» этой зимой. По мнению Селюка, бразильский нападающий Луис Адриано, перешедший в московский клуб из «Милана», не усилит красно-белых.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – сказал Селюк.

Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» на правах свободного агента. В российском клубе форвард будет получать около 3 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (44)
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forward33
1488109447
А клиенты Селюка только за титулами, как Траоре в Хихонском Спортинге, какое у него там место 2 или 3, правда с конца)))
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Leva-Drako
1488109487
Ебать он совсем даун, если ради денег то на хер он ушел из Милана где личка у него была в 1.5 раза болеше.
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biber.ru
1488109980
расхрюкались, понимаешь, народнички
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ВСМ
1488111216
А ради чего еще можно перейти в Спартак из Милана?!
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Опорник84
1488111261
Можно подумать другие футболисты играют бесплатно! Главное что-бы играл нормально и приносил команде пользу!
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Chernyi Lis
1488111626
покажи хоть одного футболиста который переходит не из за денег...
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Диктор
1488114102
Одна только желчь из его рта льется.Иди обсуждай своих Траоре и Джафара-оставь Спартак в покое,и будешь потом высказываться-после ПОБЕДЫ.
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super.zenitchik
1488121018
Интересно, а этот тип торгует игроками, т.е. людьми, ради собственного удовольствия?
Ответить
Тяп-Ляп.
1488125613
А ради чего жЫ ещё можно идти в Пищевик-зашкварится???Потом не отмоешся.
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Томь вперёд
1488126397
Господин Селюк, я наверное открою вам страшную тайну, если скажу что практически все на Земле работают из за денег!
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