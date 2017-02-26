Селюк: «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансферную кампанию «Спартака» этой зимой. По мнению Селюка, бразильский нападающий Луис Адриано, перешедший в московский клуб из «Милана», не усилит красно-белых.

«Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег», – сказал Селюк.

Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» на правах свободного агента. В российском клубе форвард будет получать около 3 миллионов евро.