Новичок «Локомотива» Фарфан выбыл на 10 дней

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о физическом состоянии полузащитников команды Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука. Специалист оценил возможность их появления на поле в матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно».

«Доктора говорят, что Фарфан выбыл на 10 дней. Может, выздоровление пройдет быстрее, но о его участии в матче с «Тосно» ничего сказать не могу.

Антон Миранчук уже в порядке, с ногой все хорошо. Сегодня участвовал в первых беговых тренировках. Думаю, скоро присоединится к общей группе», – сказал Семин.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет 1 марта в Москве.