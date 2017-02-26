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Новичок «Локомотива» Фарфан выбыл на 10 дней

26 февраля 2017, 01:07
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о физическом состоянии полузащитников команды Джефферсона Фарфана и Антона Миранчука. Специалист оценил возможность их появления на поле в матче 1/4 финала Кубка России против «Тосно».

«Доктора говорят, что Фарфан выбыл на 10 дней. Может, выздоровление пройдет быстрее, но о его участии в матче с «Тосно» ничего сказать не могу.

Антон Миранчук уже в порядке, с ногой все хорошо. Сегодня участвовал в первых беговых тренировках. Думаю, скоро присоединится к общей группе», – сказал Семин.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет 1 марта в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Тосно Фарфан Джефферсон Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (6)
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Raider26
1488083683
Херово
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kykyi
1488085760
Пока будет болеть, как раз и контракт закончится. На пенсию пора выходить будет.
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sasha_klub
1488086526
Это и следовало ожидать, с начало 10 дней потом месяц и адьюс )))))))
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Cosh18
1488090889
Отличное начало)
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тётя ASYA
1488097868
больничный тож оплачивается ! кули не поболеть
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Lev Aleks
1488131288
я надеюсь этот тип за еду работает)))
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