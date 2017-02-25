Анчелотти в третий раз в тренерской карьере выиграл с разницей в восемь мячей

В матче 22-го тура Бундеслиги «Бавария» у себя дома одержала разгромную победу над «Гамбургом» – 8:0. Отметим, что для главного тренера мюнхенского клуба Карло Анчелотти победа с разницей в восемь мячей стала третьей в тренерской карьере.

Ранее итальянскому специалисту это удавалось в 2015 году с «Реалом» и в 2010 году с «Челси». В частности, испанский клуб разгромил «Гранаду» (9:1), а лондонская команда не оставила шансов «Уигану» (8:0).

Отметим, что матч против «Гамбурга» стал для Анчелотти 1000-м в тренерской карьере. На данный момент «Бавария» является единоличным лидером турнирной таблицы Бундеслиги и имеет пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.