Тигиев: «Спартак» борется за чемпионство, и мне нужно серьезно относиться к работе»

Новобранец «Спартака» Георгий Тигиев поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «Анжи».

— Какие чувства испытываете сейчас, надев спартаковскую футболку?

— Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьезно относиться к своей работе. А кроме того, конечно, радость от того, что все сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб.

— Какой номер вы выбрали?

— Семнадцатый. Под этим номером я играл еще в Беслане и с тех пор старался по возможности выбирать именно его. 17 — мое любимое число.

— Что скажете спартаковским болельщикам?

— Хочу поприветствовать их и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю все для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно.

По итогам первого круга чемпионата России столичная команда лидирует в чемпионской гонке.