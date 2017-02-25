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  • Тигиев: «Спартак» борется за чемпионство, и мне нужно серьезно относиться к работе»

Тигиев: «Спартак» борется за чемпионство, и мне нужно серьезно относиться к работе»

25 февраля 2017, 20:41
5

Новобранец «Спартака» Георгий Тигиев поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «Анжи».

— Какие чувства испытываете сейчас, надев спартаковскую футболку?

— Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьезно относиться к своей работе. А кроме того, конечно, радость от того, что все сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб.

— Какой номер вы выбрали?

— Семнадцатый. Под этим номером я играл еще в Беслане и с тех пор старался по возможности выбирать именно его. 17 — мое любимое число.

— Что скажете спартаковским болельщикам?

— Хочу поприветствовать их и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю все для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно.

По итогам первого круга чемпионата России столичная команда лидирует в чемпионской гонке.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (5)
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Борз-95
1488046837
Жалко такой игрок будет пропадать,не дадут ему играть за основу.
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diktatop
1488050997
всем надо серьезнее относиться и всегда, буть то Томь или Краснодар впереди...
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Freux
1488078877
Надеюсь что принесешь пользу команде
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subbotaspartak
1488082231
Для начала нужно африканцев превзойти И место в составе найти. Я хоть и сторонник лимита, Дорожка твоя не пробита.
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agrmark
1488092559
Молодец, надо стараться!
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