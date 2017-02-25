Товарищеский матч. Гол Витиньо помог ЦСКА разгромить «Буде-Глимт»

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал разгромную победу над норвежским клубом «Буде-Глимт», трижды поразив ворота соперника во втором тайме – 3:0. Одним из голов в составе красно-синих отметился Витиньо, который вернулся в московскую команды из аренды.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на восемь очков.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 49; 2:0 – Ионов, 81; 3:0 – Витиньо, 84.