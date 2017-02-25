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  • Товарищеский матч. Гол Витиньо помог ЦСКА разгромить «Буде-Глимт»

Товарищеский матч. Гол Витиньо помог ЦСКА разгромить «Буде-Глимт»

25 февраля 2017, 20:29
12

В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА одержал разгромную победу над норвежским клубом «Буде-Глимт», трижды поразив ворота соперника во втором тайме – 3:0. Одним из голов в составе красно-синих отметился Витиньо, который вернулся в московскую команды из аренды.

Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на восемь очков.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 49; 2:0 – Ионов, 81; 3:0 – Витиньо, 84.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
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Gullit 76
1488045187
Прямо чудо - богатыри!
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solyh-1962
1488049353
Отметим, что на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место, отставая от первой строчки на восемь очков. Скоро Ростов, Краснодар, Рубин,Терек покажут,кто будет играть в ЛЕ!!!
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vovan55
1488060754
забил...и ещё забьёт...хочется верить, что парень проявит себя...
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lex_ex
1488093337
С победой!
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vladimir-7
1488106345
Витиньо пристреливается и очень хорошо.
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