Марез поблагодарил Раньери за «сотворение истории»

Нападающий «Лестера» Рияд Марез поблагодарил экс-главного тренера команды Клаудио Раньери за совместную работу.

«Испытываю огромное уважение к этому великому человеку, который помог нам сотворить историю. Вы помогли мне вырасти как футболисту и закалили во мне мужество», — написал 26-летний алжирец в Twitter.

Раньери был уволен 23-го февраля спустя девять месяцев после победы в чемпионате Англии. Причиной отставки итальянца стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

После 25-ти туров «Лестер» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в одном балле от зоны вылета.