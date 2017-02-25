Ари намерен помочь «Локомотиву» побеждать в каждом матче

Нападающий «Локомотива» Ари, перешедший в стан железнодорожников из «Краснодара» на правах аренды, заявил, что хочет помочь своей новой команде демонстрировать красивую игру и добывать победу в каждом поединке.

«Все произошло очень быстро, решилось за один день. Я знал, что «Локомотив» проявил интерес, и я счастлив, что сейчас нахожусь в здесь. Хочу поблагодарить совет директоров, президента клуба, меня очень хорошо здесь встретили, поэтому я счастлив. Я попробую помочь показывать красивый футбол и выигрывать все матчи.

Во всех клубах болельщики меня поддерживали, с ними были хорошие отношения. Я надеюсь, что в «Локомотиве» болельщики помогут нам подняться выше в турнирной таблице», – сказал Ари.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ 31-летний игрок записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи в 11-ти встречах. «Локомотив» после 17-ти туров занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка.