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Тигиев пообещал болельщикам «Спартака» отдавать все силы на поле

25 февраля 2017, 16:59
2

Новичок «Спартака» Георгий Тигиев, перешедший из «Анжи» на правах аренды до окончания сезона, поприветствовал болельщиков красно-белых и поблагодарил их за добрые пожелания. Защитник пообещал отдать все силы для завоевания спартаковцами долгожданного чемпионства.

«Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьезно относиться к своей работе. А кроме того, конечно, радость от того, что все сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб.

Какой номер вы выбрал? 17-й. Под этим номером я играл еще в Беслане и с тех пор старался по возможности выбирать именно его. 17 – мое любимое число.

Хочу поприветствовать спартаковских болельщиков их и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю все для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно», – сказал Тигиев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Тигиев принял участие в 14-ти (12 – в основном составе) встречах, не отметившись результативными действиями.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (2)
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Shamil79
1488031627
к лету Тигиев станет чемпионом РФПЛ!!!!!
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mialkov
1488032317
Тигиев - одно из лучших приобретений этого межсезонья! По спортивному злой и неуступчивый, с отличными лидерскими качествами, если впишется в состав - точно наденет майку сборной!
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