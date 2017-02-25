Тигиев пообещал болельщикам «Спартака» отдавать все силы на поле

Новичок «Спартака» Георгий Тигиев, перешедший из «Анжи» на правах аренды до окончания сезона, поприветствовал болельщиков красно-белых и поблагодарил их за добрые пожелания. Защитник пообещал отдать все силы для завоевания спартаковцами долгожданного чемпионства.

«Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьезно относиться к своей работе. А кроме того, конечно, радость от того, что все сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб.

Какой номер вы выбрал? 17-й. Под этим номером я играл еще в Беслане и с тех пор старался по возможности выбирать именно его. 17 – мое любимое число.

Хочу поприветствовать спартаковских болельщиков их и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю все для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно», – сказал Тигиев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Тигиев принял участие в 14-ти (12 – в основном составе) встречах, не отметившись результативными действиями.