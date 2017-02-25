«Урал» намерен подготовить газон к матчу с «Амкаром»

Работники домашнего стадиона «Урала» усиленно работают над подготовкой газона. Сообщается, что руководство клуба намерено подготовить поле к матчу 18-го тура РФПЛ против «Амкара».

«Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля «СКБ-Банк Арены» к матчу 18-го тура чемпионата России против «Амкара», который запланирован на 5 марта. Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург», – говорится в заявлении пресс-службы «Урала».

Напомним ранее стало известно, что матч 1/4 финала Кубка России «Урал» – «Краснодар» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар.