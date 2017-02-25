Главный тренер «Сельты» хотел бы, чтобы ответная игра с «Краснодаром» прошла в Испании

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником испанской команды будет «Краснодар».

«Краснодар» вышел в плей-офф турнира, пройдя очень сильную группу. Нас ждут крайне сложные матчи. Естественно, в первую очередь мы должны думать о себе и о том, как подойти к предстоящим матчам в лучшей форме. Мне бы хотелось, чтобы ответный матч прошел дома, но у нас хорошая статистика в гостевых матчах. «Сельта» – опасный соперник для любой команды вне зависимости от того, где проходит игра», – сказал специалист.

Напомним, первая встреча состоится в Виго 9 марта.