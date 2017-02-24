Калачев: «В матче против «Манчестер Юнайтед» нас ждет что-то особенное»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением относительно итогов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

«Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции — радостные. Думаю, любой игрок «Ростова» подсознательно желал именно такого сильного соперника, как «Манчестер Юнайтед». У нас с ребятами из команды есть свой чат в WhatsApp, где мы уже делились впечатлениями от результатов жеребьевки. Эмоции разные, но больше радостных. Раз мы вышли на «МЮ» — значит это не просто так. Видимо, нас ждет что-то особенное.

«Ростов» — не такая уж большая команда, потому такие игры для города — особенные. Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся сделать все возможное. Будем ли пытаться повторить победу над «Баварией»? Само собой будем настраиваться на проход в следующую стадию, готовиться как следует. Предстоит показать лучшие игры против «Манчестера», – сказал игрок.

Первая встреча состоится в Ростове-на-Дону 9 марта.