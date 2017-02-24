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    Калачев: «В матче против «Манчестер Юнайтед» нас ждет что-то особенное»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением относительно итогов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

    «Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции — радостные. Думаю, любой игрок «Ростова» подсознательно желал именно такого сильного соперника, как «Манчестер Юнайтед». У нас с ребятами из команды есть свой чат в WhatsApp, где мы уже делились впечатлениями от результатов жеребьевки. Эмоции разные, но больше радостных. Раз мы вышли на «МЮ» — значит это не просто так. Видимо, нас ждет что-то особенное.

    «Ростов» — не такая уж большая команда, потому такие игры для города — особенные. Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся сделать все возможное. Будем ли пытаться повторить победу над «Баварией»? Само собой будем настраиваться на проход в следующую стадию, готовиться как следует. Предстоит показать лучшие игры против «Манчестера», – сказал игрок.

    Первая встреча состоится в Ростове-на-Дону 9 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2017 17:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +395

      meiram 25 февраля 2017, 10:47

      Уважаемая администрация! За мат и грубые оскорбления удаляйте всех, блокируя чат от мудаков! Засорили хуже некуда! Оставьте чат для культурных людей!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 февраля 2017, 04:09

      Что и говорить, сильный соперник попался, но чем черт не шутит, удачи ростовчане, будем болеть всей страной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 24 февраля 2017, 22:04

      Ростовчанам удачи!)

      1
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 24 февраля 2017, 21:51

      Парни выйдут мотивированные, а с таким настроем можно горы свернуть. Это мы тут в чате рассуждаем, а на поле эмоции у пацанов будут зашкаливать. Главное, чтоб удача была на нашей стороне.

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 24 февраля 2017, 21:03

      Вперёд Калач.........

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2017, 19:59

      Удачи!!!Удивите весь мир сенсацией)))

      3
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      Рейтинг: -242

      kauk 24 февраля 2017, 17:30

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      ростов потонет и х....й с ним

      -14
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > kauk 24 февраля 2017, 17:41

      И этот хуй по твоим губам! А Ростов даст бой ! И все адекватные болельщики России объединятся в такой момент и будут болеть за ростовских мужиков!

      16
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      Рейтинг: -242

      kauk > Rostov 61 24 февраля 2017, 18:04

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      послушай мужичёк патриот что ли или просто аутист

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      kauk > Ахудуба Ахуели 24 февраля 2017, 18:06

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      слышь дроч молчал бы

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      Рейтинг: -242

      kauk > Ахудуба Ахуели 24 февраля 2017, 18:36

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      чёт тебя на отсос тянет походу ты за своим любимым занятием не отвлекайся на меня здесь тебе не обломится

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      kauk > ROSTOV SUPER 24 февраля 2017, 18:40

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      быдло немытое твой мать ты через чур много смотришь телек и ведёшся на пропаганду подозреваешь всех себя не подозреваешь ????

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      Рейтинг: -242

      kauk > Ахудуба Ахуели 24 февраля 2017, 18:40

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      рот вытри и запах пройдёт

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      kauk > Ахудуба Ахуели 24 февраля 2017, 19:19

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      да дружок ты походу тёплый даже я б сказал кипяток сосни и спать ложись не засирай эфир детскими отписками

      -10
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > kauk 24 февраля 2017, 19:29

      Выними писю изо рта,чудовище.

      5
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      Рейтинг: -242

      kauk > Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 19:38

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      Выними ха клоун научись писать краб клешнёй пишешь не позорься пингвин

      -10
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      Рейтинг: -242

      kauk > Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 19:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты то куда лезешь обсос

      -11
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > kauk 24 февраля 2017, 19:55

      Таким пидорам как ты,здесь не место,Неужели тебе это не понятно?

      5
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      ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy > Rostov 61 24 февраля 2017, 21:06

      Ты прав брат, вперед Ростов вперед родной мы за тебя стоим горой......

      3
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      Рейтинг: -242

      kauk > Клим Чугункин. 25 февраля 2017, 10:38

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      вася учи русский язык а пидора в зеркале увидишь

      -4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > kauk 25 февраля 2017, 11:50

      а тебе какая радость от этого

      3
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      Рейтинг: -242

      kauk > ijgjr 25 февраля 2017, 12:07

      а я за мю болею

      -3
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