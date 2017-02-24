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  • Калачев: «В матче против «Манчестер Юнайтед» нас ждет что-то особенное»

Калачев: «В матче против «Манчестер Юнайтед» нас ждет что-то особенное»

24 февраля 2017, 17:17
22

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением относительно итогов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

«Соперник — лучше не придумаешь. Первые эмоции — радостные. Думаю, любой игрок «Ростова» подсознательно желал именно такого сильного соперника, как «Манчестер Юнайтед». У нас с ребятами из команды есть свой чат в WhatsApp, где мы уже делились впечатлениями от результатов жеребьевки. Эмоции разные, но больше радостных. Раз мы вышли на «МЮ» — значит это не просто так. Видимо, нас ждет что-то особенное.

«Ростов» — не такая уж большая команда, потому такие игры для города — особенные. Шансы пройти «Манчестер» есть, постараемся сделать все возможное. Будем ли пытаться повторить победу над «Баварией»? Само собой будем настраиваться на проход в следующую стадию, готовиться как следует. Предстоит показать лучшие игры против «Манчестера», – сказал игрок.

Первая встреча состоится в Ростове-на-Дону 9 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей
Комментарии (22)
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kauk
1487946636
ростов потонет и х....й с ним
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ЖОРРО
1487955579
Удачи!!!Удивите весь мир сенсацией)))
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Pirboy
1487959384
Вперёд Калач.........
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Жека 35
1487962297
Парни выйдут мотивированные, а с таким настроем можно горы свернуть. Это мы тут в чате рассуждаем, а на поле эмоции у пацанов будут зашкаливать. Главное, чтоб удача была на нашей стороне.
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Mr.Hamster
1487963073
Ростовчанам удачи!)
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арейская
1487984999
Что и говорить, сильный соперник попался, но чем черт не шутит, удачи ростовчане, будем болеть всей страной
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meiram
1488008843
Уважаемая администрация! За мат и грубые оскорбления удаляйте всех, блокируя чат от мудаков! Засорили хуже некуда! Оставьте чат для культурных людей!
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