Орлов: «Почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника?»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). Напомним, питерский клуб выбыл из турнира из-за гола, пропущенного на своем поле.

– Обидно, досадно… «Зенит» забил три мяча, все игроки отдали все свои силы на поле. Такая самоотдача! Но здесь еще и тренер должен был помочь команде.

– Не помог?

– Луческу не угадал с заменой в концовке. Данни – капитан команды. Подразумевается, что последним должен покинуть корабль. Португалец уже сказал, что у него нет претензий по своей замене. Конечно, он подустал. Но в то же время останься он поле – глядишь, все было бы иначе. Ведь Данни одной точной передачей может все поменять. С ним у питерцев появилась культура игры, паса. Сколько комбинаций «Зенит» провел с его участием, как он вел игру! И убрать такого футболиста – это рискованно. Мне кажется, сейчас Мирча себя критикует за этот ход. Он-то больше всех пострадал. С хорошей командой вылететь из Лиги Европы.

– Кто виноват в пропущенном голе?

– «Андерлехт» выпустил в концовке высоченного защитника. Но было же понятно, что он пойдет в чужую штрафную! В итоге он переиграл зенитовцев в воздухе… Почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника? Мак, вышедший на поле, заточен на атаку. И он не доиграл в том роковом эпизоде. Из-под него пошел навес в штрафную. Да он должен был прыгнуть, как тигр, закрыть собой эту передачу! А Роберт как бы обозначил борьбу, особенно не напрягся. То есть он не вписался в игру. Нужно было выпустить исполнителя наподобие Игоря Денисова, который дерется за каждый мяч. Или посмотрите на Калачева в «Ростове». Боец! А Мак ничем себя не проявил…

– В общем, налицо тактический просчет Мистера?

– Под этого высокого игрока бельгийцев нужно было выпускать еще одного защитника. Помню, когда Моуринью с «Интером» выиграл Лигу чемпионов. Он пять человек поставил в штрафной и удержал преимущество. Пять! Надо же играть на результат. О каком изяществе и красоте может идти речь, если нужно удержать 3:0! Вот здесь Луческу и должен был проявить свое искусство. Укрепить оборону! Просчет на последней минуте… А вышел Мак.