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    Орлов: «Почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника?»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). Напомним, питерский клуб выбыл из турнира из-за гола, пропущенного на своем поле.

    – Обидно, досадно… «Зенит» забил три мяча, все игроки отдали все свои силы на поле. Такая самоотдача! Но здесь еще и тренер должен был помочь команде.

    – Не помог?

    – Луческу не угадал с заменой в концовке. Данни – капитан команды. Подразумевается, что последним должен покинуть корабль. Португалец уже сказал, что у него нет претензий по своей замене. Конечно, он подустал. Но в то же время останься он поле – глядишь, все было бы иначе. Ведь Данни одной точной передачей может все поменять. С ним у питерцев появилась культура игры, паса. Сколько комбинаций «Зенит» провел с его участием, как он вел игру! И убрать такого футболиста – это рискованно. Мне кажется, сейчас Мирча себя критикует за этот ход. Он-то больше всех пострадал. С хорошей командой вылететь из Лиги Европы.

    – Кто виноват в пропущенном голе?

    – «Андерлехт» выпустил в концовке высоченного защитника. Но было же понятно, что он пойдет в чужую штрафную! В итоге он переиграл зенитовцев в воздухе… Почему Луческу не пришла в голову мысль выпустить еще одного центрального защитника? Мак, вышедший на поле, заточен на атаку. И он не доиграл в том роковом эпизоде. Из-под него пошел навес в штрафную. Да он должен был прыгнуть, как тигр, закрыть собой эту передачу! А Роберт как бы обозначил борьбу, особенно не напрягся. То есть он не вписался в игру. Нужно было выпустить исполнителя наподобие Игоря Денисова, который дерется за каждый мяч. Или посмотрите на Калачева в «Ростове». Боец! А Мак ничем себя не проявил…

    – В общем, налицо тактический просчет Мистера?

    – Под этого высокого игрока бельгийцев нужно было выпускать еще одного защитника. Помню, когда Моуринью с «Интером» выиграл Лигу чемпионов. Он пять человек поставил в штрафной и удержал преимущество. Пять! Надо же играть на результат. О каком изяществе и красоте может идти речь, если нужно удержать 3:0! Вот здесь Луческу и должен был проявить свое искусство. Укрепить оборону! Просчет на последней минуте… А вышел Мак.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 15:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2017, 18:10

      да при чем тут Мак когда там два столба по верху перекинули игроков зенита которые ниже ростом

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 февраля 2017, 17:59

      Лодыгин выручает редко. Мяч залетел по центру

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 24 февраля 2017, 16:48

      в начале статьи...(Известный телекомментатор Геннадий Орлов)...кто это7

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 февраля 2017, 16:47

      Что ж ты тогда не главный тренер хотя бы клуба из пфл?! Луческу куда умнее тебя, поверь!

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 февраля 2017, 16:30

      В том что Луческу прогадал с заменой я согласен. Надо было выпускать Ломбертса или Ивановича. Ведь раза 3 показали как тренер дает указания своему игроку перед заменой. Ведь было понятно что выпускают его для борьбы в штрафной. А Луческу Макка выпускает....(((( Вроде опытный тренер...

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 февраля 2017, 16:01

      Вот! Вот где тренер для Зенита!
      Не тренер - Орёл!
      У Лучески всё нитками шито,
      А орёл скрепками выход нашёл.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 февраля 2017, 15:50

      Жизнь не учит Зенит. Надо было доигрывать без замен

      4
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