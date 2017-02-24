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    Кержаков заявил, что у него состоялся разговор с Черчесовым

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что встречался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, но общался не о попадании в национальную команду.

    «Между мной и Черчесовым состоялся разговор, но не о том, как попасть в сборную. Мы обсуждали другие вещи. А с Луческу мне пока говорить не о чем. Сейчас я тренируюсь с общей группой. Но пока прошло всего три дня, как я вернулся», – заявил футболист.

    Напомним, Кержаков пропустил третий сбор «Зенита» из-за травмы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 14:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +161

      adekvat 25 февраля 2017, 08:54

      Стар ты уже и для сборной и для Зенита собирайся к Андрюхе в Кайрате пару сезонов отбегаешь.

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 24 февраля 2017, 20:04

      керж зря простоял на коленях...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2017, 15:51

      Кержаков подарил ему свою книжку и попросил мол Саламыч в сборную меня уже не зови ну не в форме я не могу ББББ

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