Кержаков заявил, что у него состоялся разговор с Черчесовым

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что встречался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, но общался не о попадании в национальную команду.

«Между мной и Черчесовым состоялся разговор, но не о том, как попасть в сборную. Мы обсуждали другие вещи. А с Луческу мне пока говорить не о чем. Сейчас я тренируюсь с общей группой. Но пока прошло всего три дня, как я вернулся», – заявил футболист.

Напомним, Кержаков пропустил третий сбор «Зенита» из-за травмы.