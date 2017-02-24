Ари может перейти из «Краснодара» в «Локомотив»

Нападающий «Краснодара» Ари, который находится в поиске нового клуба, может вернуться в столицу. В его услугах заинтересовано руководство «Локомотива».

«Локомотив» и «Краснодар» ведут активные переговоры по Ари. Стороны еще не пришли к соглашению, но близки к этому. Мы знаем, что «Локо» ищет нападающего, и бразилец, возможно, станет тем самым вариантом, который поможет закрыть проблемную позицию. Речь идет об аренде игрока до конца сезона», – рассказал футбольный комментатор Нобель Арустамян.

Напомним, главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил на днях, что Ари может остаться в клубе, если не найдет себе новое место работы.