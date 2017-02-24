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    Ари может перейти из «Краснодара» в «Локомотив»

    Нападающий «Краснодара» Ари, который находится в поиске нового клуба, может вернуться в столицу. В его услугах заинтересовано руководство «Локомотива».

    «Локомотив» и «Краснодар» ведут активные переговоры по Ари. Стороны еще не пришли к соглашению, но близки к этому. Мы знаем, что «Локо» ищет нападающего, и бразилец, возможно, станет тем самым вариантом, который поможет закрыть проблемную позицию. Речь идет об аренде игрока до конца сезона», – рассказал футбольный комментатор Нобель Арустамян.

    Напомним, главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил на днях, что Ари может остаться в клубе, если не найдет себе новое место работы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2017 11:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2017, 13:20

      Правильно,давно надо было этого Ари продать нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!!! Ари же ленивый и денег много хочет,а играть нет!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 24 февраля 2017, 13:02

      Может и не самый лучший вариант, но нашу атаку это наверняка усилило бы.

      1
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 24 февраля 2017, 11:55

      Ари уже отвык играть центрфорварда, да и вообще играть...

      2
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      Рейтинг: +235

      Копытин 24 февраля 2017, 11:50

      Не знаю как в денежном плане, но в остальном точно не в плюсе будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 февраля 2017, 11:48

      интересно)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 24 февраля 2017, 11:27

      было бы отлично

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 февраля 2017, 11:19

      В Маскву,в Маскву,в Маскву!
      Эври Ари...

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