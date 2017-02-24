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    Эриксен не стал валить вину за матч с «Гентом» на арбитра

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен был разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы после неудачной игры в противостоянии с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы все разочарованы результатом этого матча и вылетом из турнира. «Гент» ни разу не пробил толком по воротам в первом тайме, но все же забил. А мы не смогли удержать победный счет. У нас не шел последний пас, мы были недостаточно хороши в завершающей стадии атак.

    Мы сделали все, что зависело от нас, все, что смогли. К тому же судья был не на нашей стороне. Но даже в меньшинстве у нас были шансы вырвать победу.

    Всегда можно свалить все на судью, но стоит признать, что и мы сами были недостаточно хороши, не реализовали свои моменты», – сказал Эриксен.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Гент» закончился со счетом 2:2 (0:1 – первый матч). По сумме двух встреч англичане выбыли из турнира.

    Источник: BBC

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    24.02.2017 10:43
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