Эриксен не стал валить вину за матч с «Гентом» на арбитра

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен был разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы после неудачной игры в противостоянии с «Гентом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы все разочарованы результатом этого матча и вылетом из турнира. «Гент» ни разу не пробил толком по воротам в первом тайме, но все же забил. А мы не смогли удержать победный счет. У нас не шел последний пас, мы были недостаточно хороши в завершающей стадии атак.

Мы сделали все, что зависело от нас, все, что смогли. К тому же судья был не на нашей стороне. Но даже в меньшинстве у нас были шансы вырвать победу.

Всегда можно свалить все на судью, но стоит признать, что и мы сами были недостаточно хороши, не реализовали свои моменты», – сказал Эриксен.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Гент» закончился со счетом 2:2 (0:1 – первый матч). По сумме двух встреч англичане выбыли из турнира.