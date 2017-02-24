Холек: «Спарта» должна быть довольна ничьей с «Ростовом»

Защитник «Спарты» Марио Холек отметил оборонительную тактику «Ростова», которая принесла успех в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.

«У «Спарты» было желание отыграться, но соперник быстро отбил его забитым голом. «Ростов» классно защищался, и учитывая тот факт, что мы играли вдесятером, мы должны быть довольны ничьей.

У нас был план играть на половине поля «Ростова», в идеале с нулем в защите. Но мы пропустили уже на тринадцатой минуте, и уже тогда стало ясно, что взять реванш будет невероятно трудно», – заявил Холек после игры.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.