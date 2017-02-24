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    Холек: «Спарта» должна быть довольна ничьей с «Ростовом»

    Защитник «Спарты» Марио Холек отметил оборонительную тактику «Ростова», которая принесла успех в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.

    «У «Спарты» было желание отыграться, но соперник быстро отбил его забитым голом. «Ростов» классно защищался, и учитывая тот факт, что мы играли вдесятером, мы должны быть довольны ничьей.

    У нас был план играть на половине поля «Ростова», в идеале с нулем в защите. Но мы пропустили уже на тринадцатой минуте, и уже тогда стало ясно, что взять реванш будет невероятно трудно», – заявил Холек после игры.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: ФК «Спарта»

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    24.02.2017 09:55
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