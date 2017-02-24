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    Нобоа без разницы с кем играть в 1/8 финала Лиги Европы

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что планирует показывать с командой достойную игру на протяжении всего выступления в Лиге Европы, как это было в матчах 1/16 финала турнира против «Спарты».

    «Когда мы открыли счет в матче, то знали, что «Спарта» будет отыгрываться и нам будет тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли 4:0, «Спарта» показала, что является крепкой командой.

    Сейчас главное, что «Ростов» вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», – сказал после матча Нобоа.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2017 06:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:18

      ну против МЮ крайне мало шансов выстоять!!!так что Нобоа можешь расслабиться)

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 февраля 2017, 10:49

      А какая разница? Все видели кто и от кого по вылетал. ТТХ снова не в деле, Шахтер уничтожили, в фиалок не особо и верилось, так как Гладбах может завестись, что и доказал, так что с теми же АПОЭЛ или Олимпиакосом может быт намного сложнее чем с МЮ, а вот Рома без вариантов.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 февраля 2017, 10:48

      Краснодар - Копенгаген;Ростов - Олимпиакос. Лишь бы не Рома.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Gullit 76 24 февраля 2017, 10:54

      И? С Копенгагеном даже у Порту с Лестером не всё ладилось, были проблемы, так что это не самый простой соперник особенно если как всегда закроется в защите. наши с ними уже играли и тоже не очень (вроде Динамо было). А вот Ростов с Олимпиакосом по сути равные команды, тут будут интересно.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 февраля 2017, 10:47

      Ростов всех порвет

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 февраля 2017, 10:35

      ростов давай в финал

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 февраля 2017, 10:22

      Ростов чемпион!

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 февраля 2017, 10:11

      Всё равно с кем играть, лишь бы до финала дойти.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 февраля 2017, 09:29

      С большой долей вероятности нам достанутся бельгийцы.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 24 февраля 2017, 09:20

      Удачи Ростову и Краснодару !!!

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      Рейтинг: +176

      gencha19 24 февраля 2017, 08:40

      Копенгаген в попенгаген само то будет.Удачи со жребием.

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