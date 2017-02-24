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Нобоа без разницы с кем играть в 1/8 финала Лиги Европы

24 февраля 2017, 06:29
13

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что планирует показывать с командой достойную игру на протяжении всего выступления в Лиге Европы, как это было в матчах 1/16 финала турнира против «Спарты».

«Когда мы открыли счет в матче, то знали, что «Спарта» будет отыгрываться и нам будет тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли 4:0, «Спарта» показала, что является крепкой командой.

Сейчас главное, что «Ростов» вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», – сказал после матча Нобоа.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Спарта Нобоа Кристиан
Комментарии (13)
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Томь вперёд
1487911530
Золотые слова, Кристиан! Может быть даже лучше будет если МЮ попадется! Удачи!
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Garrincha58
1487912357
Аякс или Андерлехт и покажите денежным мешкам как надо играть, а то им концентрации не хватило
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gencha19
1487914814
Копенгаген в попенгаген само то будет.Удачи со жребием.
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Genchik92
1487917256
Удачи Ростову и Краснодару !!!
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DIDI 23
1487920972
Ростов чемпион!
Ответить
Igor Belousov
1487921753
ростов давай в финал
Ответить
alex kidn
1487922471
Ростов всех порвет
Ответить
Gullit 76
1487922504
Краснодар - Копенгаген;Ростов - Олимпиакос. Лишь бы не Рома.
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alexis02lion
1487922556
А какая разница? Все видели кто и от кого по вылетал. ТТХ снова не в деле, Шахтер уничтожили, в фиалок не особо и верилось, так как Гладбах может завестись, что и доказал, так что с теми же АПОЭЛ или Олимпиакосом может быт намного сложнее чем с МЮ, а вот Рома без вариантов.
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BRooney
1487942338
ну против МЮ крайне мало шансов выстоять!!!так что Нобоа можешь расслабиться)
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