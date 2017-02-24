Нобоа без разницы с кем играть в 1/8 финала Лиги Европы

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа признался, что планирует показывать с командой достойную игру на протяжении всего выступления в Лиге Европы, как это было в матчах 1/16 финала турнира против «Спарты».

«Когда мы открыли счет в матче, то знали, что «Спарта» будет отыгрываться и нам будет тяжело играть в свой футбол. Поэтому мы действовали спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то что дома мы выиграли 4:0, «Спарта» показала, что является крепкой командой.

Сейчас главное, что «Ростов» вышел в 1/8 финала. Отмечу, что дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно», – сказал после матча Нобоа.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.