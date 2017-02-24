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    Дешат: «Дзюба потянул меня за футболку, но потом извинился»

    Полузащитник «Андерлехта» Оливье Дешахт рассказал о моменте с третьим голом в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда свой шанс реализовал Артем Дзюба, отдавший результативную передачу на Жулиано.

    «Мы создали не так много опасных моментов в этой игре. А «Зениту» удалось реализовать свои шансы.

    Момент с фолом Дзюбы? Он потянул меня за футболку, когда нам забили третий гол. Но позже он подошел ко мне и извинился за это.

    Соперник в следующем раунде? Если можно сыграть с бельгийцами, то пусть это будет не «Гент». С ними всегда тяжело», – приводит слова Дешахта Sporza.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 06:07
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