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    Лига Европы. «Андерлехт» за счет гола на выезде обыграл «Зенит» и вышел в 1/8 финала

    В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Андерлехт» со счетом 3:1, но по сумме двух матчей не прошел в 1/8 финала. Дублем в составе хозяев отличился Жулиано. На 90-й минуте встречи голом в составе гостей отличился Исаак Телин. За счет гола, забитого на выезде, бельгийцы вышли в следующую стадию Лиги Европы. Напомним, первая встреча закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0.

    Жеребьевка состоится 24 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

    Зенит (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 1:0 – Жулиано, 24; 2:0 – Дзюба, 72; 3:0 – Жулиано, 78; 3:1 – Телин, 90.

    Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни (Мак, 88), Кокорин, Дзюба.

    Андерлехт: Рубен, Дешахт, Спахич, Нахар, Кипчиу (Нуйтинг, 84), Ашампонг, Телин, Тилеманс, Дендонкер, Обрадович, Станчу (Бруно, 73).

    Первый матч: – 0:2

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 22:50
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 24 февраля 2017, 02:07

      Финал они хотели! У Ростова играть учитесь! Только пиздеть умеете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 февраля 2017, 01:19

      Молодцы, но все ровно уроды!

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 24 февраля 2017, 00:59

      Молодцы! мне игра понравилась, пусть и чуток не повезло (
      Играют не хуже чем при АВБ.Правильно Мирчи сказал "другой футбол будет" видать пиз*лей навешал вот и забегали, даже Какоша бегал (хоть и бестолку он нулевой)
      Когда форму ноберут еще+самоотдача будет как в этом матче то тяжко нашем бойцам будет, играть предется на 120%
      P.S Болельщик Красно белых
      ВСЕ КТО КРИЧАТ про "народные деньги" во первых они не ваши и вашими не когда не будут! не на Бомжей потратят так вольют на вилу для Дипутатов в Испании
      Лутше пусть бабло в России будет. ведь нельзя зароботать не вложив
      Только у Мудко все схвачено как он говорит к ЧМ будем готовы)))

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Himik007 24 февраля 2017, 01:00

      Во я грамотей)))

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > gosproektikabinet 24 февраля 2017, 19:56

      Этот "Чипсоед" покер ливеру отгрузил
      А ты отгружаеш только говно!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 24 февраля 2017, 00:13

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 февраля 2017, 00:10

      Зенит отправляется в священную погоню за Спартаком

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 00:07

      Ну вот,вся наша шелупонь кабинетная отвалилась,дальше прошли достойные.

      2
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 24 февраля 2017, 00:04

      в одни ворота

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 февраля 2017, 23:53

      Зенит хорошо играл в сегодняшнем матче, но уж слишком плохо в предыдущем. Жаль, но это футбол. Ничего, в следующий раз повезет больше! Главное - успеть к следующему еврокубковому сезону избавиться от двух бревен - Кокорина и Нету.

      3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2017, 03:27

      ...а можно мне взять в пол-омойщики этого большого копытана Дзюбу? Большой такой... Хи..

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 23 февраля 2017, 23:33

      Учитесь тюфяки газпромовские у "Ростова", уже ведут 1-0!)))

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander > sevsor 24 февраля 2017, 02:01

      только до следующей стадии... а дальше не попрут)))
      а так я только ЗА чтобы выиграли что-то!!

      -1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 23 февраля 2017, 23:29

      Жиркову надо было накрывать мяч ,и не было бы навеса в моменте с голом .... ,всё таки возраст берёт своё ,не хватает его на целый матч

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