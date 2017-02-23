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  • Лига Европы. «Андерлехт» за счет гола на выезде обыграл «Зенит» и вышел в 1/8 финала

Лига Европы. «Андерлехт» за счет гола на выезде обыграл «Зенит» и вышел в 1/8 финала

23 февраля 2017, 22:50
81

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Андерлехт» со счетом 3:1, но по сумме двух матчей не прошел в 1/8 финала. Дублем в составе хозяев отличился Жулиано. На 90-й минуте встречи голом в составе гостей отличился Исаак Телин. За счет гола, забитого на выезде, бельгийцы вышли в следующую стадию Лиги Европы. Напомним, первая встреча закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0.

Жеребьевка состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

Зенит (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Жулиано, 24; 2:0 – Дзюба, 72; 3:0 – Жулиано, 78; 3:1 – Телин, 90.

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни (Мак, 88), Кокорин, Дзюба.

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Спахич, Нахар, Кипчиу (Нуйтинг, 84), Ашампонг, Телин, Тилеманс, Дендонкер, Обрадович, Станчу (Бруно, 73).

Первый матч: – 0:2

Результаты Лиги Европы

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Андерлехт Жулиано Телин Исаак
Комментарии (81)
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4agaaa
1487879543
Достойный ответ!!! Жаль что не вышла ещё одна российская команда(
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B.G.
1487879631
Орлов, при счете 3-0, так откровенно праздновал победу... а на 90 минуте - ееееелки палки....(Г.Орлов)
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UmbroDon
1487879677
Где ОРЛОВ там и позор!!!
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VVM1964
1487879839
ЭТО Я ПИСАЛ НЕДЕЛЮ НАЗАД - " ДА , ЗЕНИТУ ПОКА ВЕЗЕТ , В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТСКАКИВАЛИ , ПРОИГРЫВАЯ ПО ХОДУ МАТЧА ( ДАЖЕ КРУПНО ) , НО ТО БЫЛИ НЕ СОПЕРНИКИ , АНДЕРЛЕХТ УЖЕ ПОСЕРЬЕЗНЕЕ , А ВОТ УДАСТСЯ ОТЫГРАТЬСЯ - УЖЕ ВОПРОС ? . А ДАЛЬШЕ "..... " . СЕГОДНЯ ЗЕНИТ ИГРАЛ И НАВЕРНОЕ НАИГРАЛ НА ОБЩУЮ ПОБЕДУ , НО ... , Я НЕ ПРОРОК И ВСЕ К ЭТОМУ ШЛО - ИГРАТЬ НАДО С САМОГО НАЧАЛА ( ПЕРВЫЙ МАТЧ АУКНУЛСЯ ) . ОЧЕНЬ ЖАЛЬ .
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andrew08
1487880277
бомжи домой! фу так нельзя...
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Бриг
1487880479
Ошибки Луческу в первой игре сказались-таки. А ребята в сегодняшнем составе бились здорово - так бы и дальше! Всем игрокам спасибо за игру.
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Gullit 76
1487880489
Не видел ни разу чтобы наши клубы отходя назад смогли сохранить скользкий счёт.Здесь вся надежда была на кол-во времени,не фиг было прижиматься!По сумме 2 матчей Луческу проиграл клубу который в чемп России не занял бы и пятого места.Теперь он обязан выиграть чемпионат!
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zenit2012
1487880531
Отличная тренировка перед заключительным этапом РФПЛ, Зениту нужна концентрация на чемпионате России, Спартак засиделся в лидерах...
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sevsor
1487882030
Учитесь тюфяки газпромовские у "Ростова", уже ведут 1-0!)))
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Клим Чугункин.
1487884054
Ну вот,вся наша шелупонь кабинетная отвалилась,дальше прошли достойные.
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