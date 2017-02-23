Лига Европы. «Андерлехт» за счет гола на выезде обыграл «Зенит» и вышел в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле победил «Андерлехт» со счетом 3:1, но по сумме двух матчей не прошел в 1/8 финала. Дублем в составе хозяев отличился Жулиано. На 90-й минуте встречи голом в составе гостей отличился Исаак Телин. За счет гола, забитого на выезде, бельгийцы вышли в следующую стадию Лиги Европы. Напомним, первая встреча закончилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0.

Жеребьевка состоится 24 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

Зенит (Россия) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Жулиано, 24; 2:0 – Дзюба, 72; 3:0 – Жулиано, 78; 3:1 – Телин, 90.

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни (Мак, 88), Кокорин, Дзюба.

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Спахич, Нахар, Кипчиу (Нуйтинг, 84), Ашампонг, Телин, Тилеманс, Дендонкер, Обрадович, Станчу (Бруно, 73).

Первый матч: – 0:2

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