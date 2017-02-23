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    Медведев займет место в воротах «Ростова» в матче против «Спарты»

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч плей-офф Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом». Напомним, первый матч завершился победой российской команды со счетом 4:0.

    «Спарта»: Коубек, Мазух, Кадлец, Караваев, Албиак, Сачек, Чермак, Пулькраб, Холек, Коста, Юлиш.

    «Ростов»: Медведев, Калачев, Гранат, Полоз, Бухаров, Нобоа, Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

    Начало встречи в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.

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    Источник: УЕФА

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    23.02.2017 22:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 февраля 2017, 23:20

      Первый вошел!!!))))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 февраля 2017, 23:18

      А в атаке видимо будет Путин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 февраля 2017, 23:05

      Ростов, вперед за ПОБЕДОЙ!!! Верим в вас!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 23 февраля 2017, 22:25

      Удачи братик!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 февраля 2017, 22:09

      Насмешили)) Кудряшок)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Obojaemiy 23 февраля 2017, 22:24

      Заткни рыло терпела!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > ROSTOV SUPER 23 февраля 2017, 23:43

      сначала когда составы появились было написано не кудряшов а кудряшок))) потом исправили)))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > minaev23 23 февраля 2017, 23:43

      а ты мудак рот закрой и иди спать ушлепок!

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Obojaemiy 23 февраля 2017, 23:47

      тябя не родили выпердыш кровавый когда я твою м..му делал

      0
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