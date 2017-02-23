Медведев займет место в воротах «Ростова» в матче против «Спарты»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч плей-офф Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом». Напомним, первый матч завершился победой российской команды со счетом 4:0.

«Спарта»: Коубек, Мазух, Кадлец, Караваев, Албиак, Сачек, Чермак, Пулькраб, Холек, Коста, Юлиш.

«Ростов»: Медведев, Калачев, Гранат, Полоз, Бухаров, Нобоа, Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

Начало встречи в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.

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