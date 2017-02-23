«Челси» и «Манчестер Сити» летом попытаются приобрести у «Ювентуса» Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 29-летнего итальянца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», которые намерены приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Напомним, прошлым летом оба английских клуба пытались заполучить Бонуччи, но тот решил остаться в «Ювентусе», а уже зимой до лета 2021 года продлил контракт с туринским клубом.

По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил один гол.