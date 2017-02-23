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    «Челси» и «Манчестер Сити» летом попытаются приобрести у «Ювентуса» Бонуччи

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 29-летнего итальянца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити», которые намерены приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

    Напомним, прошлым летом оба английских клуба пытались заполучить Бонуччи, но тот решил остаться в «Ювентусе», а уже зимой до лета 2021 года продлил контракт с туринским клубом.

    По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Independent.co.uk

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    23.02.2017 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 24 февраля 2017, 19:54

      утка
      бонуччи уже отказывал мансити и прочим мешкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 февраля 2017, 11:45

      А нужен ли он?!

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