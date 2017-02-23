Михаил Кержаков: «Месси и Роналду? Первый более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, на правах аренды выступающий за «Оренбург», сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. По словам футболиста, в маркетинговом плане португалец является более востребованным.

– Кстати, о внешности самих футболистов. Христо Стоичков перед первой битвой за Золотой Мяч между Месси и Роналду спрогнозировал, что приз отдадут португальцу, потому что он игрок красивый.

– Ну, в этом случае красота – точно не главное. Я слышал от людей, которые наблюдали за тренировочным процессом «Реала», что Криштиану – машина и фанат своей профессии: он тренируется как сумасшедший, досконально режимит, все рекомендации по восстановлению выполняет до мелочей. Если сравнивать Месси и Роналду, то первый, на мой взгляд, более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом.

Но в плане маркетинга – тут да, наверное, чисто внешне Криштиану выигрывает по популярности среди фанатов и рекламодателей. Финансово, видимо тоже. Он везде, но это не какой-то перебор, потому что всем понятно – заслужил по всем статьям: и хорош от природы и статуса мегазвезды достиг трудом.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых забил 19 голов. В активе Роналду – 18 встреч и 15 забитых мячей.