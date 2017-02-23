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  • Михаил Кержаков: «Месси и Роналду? Первый более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом»

Михаил Кержаков: «Месси и Роналду? Первый более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом»

23 февраля 2017, 14:01
6

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, на правах аренды выступающий за «Оренбург», сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. По словам футболиста, в маркетинговом плане португалец является более востребованным.

– Кстати, о внешности самих футболистов. Христо Стоичков перед первой битвой за Золотой Мяч между Месси и Роналду спрогнозировал, что приз отдадут португальцу, потому что он игрок красивый.

– Ну, в этом случае красота – точно не главное. Я слышал от людей, которые наблюдали за тренировочным процессом «Реала», что Криштиану – машина и фанат своей профессии: он тренируется как сумасшедший, досконально режимит, все рекомендации по восстановлению выполняет до мелочей. Если сравнивать Месси и Роналду, то первый, на мой взгляд, более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом.

Но в плане маркетинга – тут да, наверное, чисто внешне Криштиану выигрывает по популярности среди фанатов и рекламодателей. Финансово, видимо тоже. Он везде, но это не какой-то перебор, потому что всем понятно – заслужил по всем статьям: и хорош от природы и статуса мегазвезды достиг трудом.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых забил 19 голов. В активе Роналду – 18 встреч и 15 забитых мячей.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Оренбург Реал Барселона Кержаков Михаил Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Александр 13
1487848547
Все правильно разложил Мишаня , у Месси свои козыри у Роналдо свои.
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mihail200606
1487854170
"Голкипер «Зенита» ... на правах аренды выступающий за «Оренбург»..." смешно читать.. ну ты кто такой чтобы про их талант рассуждать...
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Evklid
1487876837
Да задрали уже с этими шаблонами.Один сказал,сто повторили.В чем этот талант измеряется?в литрах?это субъективное понятие.тем более в футболе.вот лучшего бомбардира сразу видно.а кто талантливее-кому кто больше нравится
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Болельщик Реал Мадрида
1488090326
Миша, Миша, только не тебе давать оценку и говорить о качестве этих игроков. Ты в своей карьере кроме как дорасти да клуба ФНЛ, больше ни на что не способен. Спрашивать у тебя оценки этих игроков, все равно что попросить об этом балерину. Эффект один и тот же!
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