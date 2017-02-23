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    Михаил Кержаков: «Месси и Роналду? Первый более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, на правах аренды выступающий за «Оренбург», сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. По словам футболиста, в маркетинговом плане португалец является более востребованным.

    – Кстати, о внешности самих футболистов. Христо Стоичков перед первой битвой за Золотой Мяч между Месси и Роналду спрогнозировал, что приз отдадут португальцу, потому что он игрок красивый.

    – Ну, в этом случае красота – точно не главное. Я слышал от людей, которые наблюдали за тренировочным процессом «Реала», что Криштиану – машина и фанат своей профессии: он тренируется как сумасшедший, досконально режимит, все рекомендации по восстановлению выполняет до мелочей. Если сравнивать Месси и Роналду, то первый, на мой взгляд, более талантлив, а второй компенсирует эту разницу трудом.

    Но в плане маркетинга – тут да, наверное, чисто внешне Криштиану выигрывает по популярности среди фанатов и рекламодателей. Финансово, видимо тоже. Он везде, но это не какой-то перебор, потому что всем понятно – заслужил по всем статьям: и хорош от природы и статуса мегазвезды достиг трудом.

    В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере 20 матчей, в которых забил 19 голов. В активе Роналду – 18 встреч и 15 забитых мячей.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2017 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 26 февраля 2017, 09:25

      Миша, Миша, только не тебе давать оценку и говорить о качестве этих игроков. Ты в своей карьере кроме как дорасти да клуба ФНЛ, больше ни на что не способен. Спрашивать у тебя оценки этих игроков, все равно что попросить об этом балерину. Эффект один и тот же!

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 23 февраля 2017, 22:07

      Да задрали уже с этими шаблонами.Один сказал,сто повторили.В чем этот талант измеряется?в литрах?это субъективное понятие.тем более в футболе.вот лучшего бомбардира сразу видно.а кто талантливее-кому кто больше нравится

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:49

      "Голкипер «Зенита» ... на правах аренды выступающий за «Оренбург»..."
      смешно читать.. ну ты кто такой чтобы про их талант рассуждать...

      -1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 23 февраля 2017, 14:15

      Все правильно разложил Мишаня , у Месси свои козыри у Роналдо свои.

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