Источник: Алвес зимой хотел вернуться в «Барселону» и предлагал клубу свои услуги

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес во время зимнего трансферного окна предлагал свои услуги «Барселоне». Напомним, 33-летний бразилец прошлым летом перешел в итальянский клуб именно из стана сине-гранатовых.

Сообщается, что футболист не смог полноценно адаптироваться к новому чемпионату и стране, поэтому уже спустя несколько месяцев связался с каталонским клубом на предмет своего возвращения.

Отметим, что Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В нынешнем сезоне бразилец провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых забил один гол.