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    Источник: Алвес зимой хотел вернуться в «Барселону» и предлагал клубу свои услуги

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес во время зимнего трансферного окна предлагал свои услуги «Барселоне». Напомним, 33-летний бразилец прошлым летом перешел в итальянский клуб именно из стана сине-гранатовых.

    Сообщается, что футболист не смог полноценно адаптироваться к новому чемпионату и стране, поэтому уже спустя несколько месяцев связался с каталонским клубом на предмет своего возвращения.

    Отметим, что Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В нынешнем сезоне бразилец провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Skysports

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    23.02.2017 12:39
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 февраля 2017, 15:14

      С месси хорошая связка была у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 23 февраля 2017, 13:33

      так он же травмирован, чо за чушь

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Antoha46 > 88serega88 23 февраля 2017, 14:27

      а кто вчера за Ювентус гол забил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 февраля 2017, 13:11

      Да

      0
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