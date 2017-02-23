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Карпин верит в чемпионство «Спартака»

23 февраля 2017, 09:32
11

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что у москвичей есть все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Многое зависит от головы, если не все. Когда я хочу, то могу. Каррера и сам говорит, что его футболисты играют со страстью, на эмоциях. По словам Массимо, он вложил это в головы игроков помимо других вещей, которые специалист не раскрывает. Если «Спартак» начнет эту часть чемпионата так же, как заканчивал первую, то, оглядываясь на других конкурентов, думаю, в этом году он обязан стать чемпионом», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

По итогам 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает на пять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RedWhiteFans2
1487831930
Спартаковцы всех стран, объединяйтесь!!!!!
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Ще Гевара
1487832581
Валера верь им!
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Diman67
1487833537
Валера верит!
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тётя ASYA
1487833890
ВАЛЕРИТ !!!!!
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subbotaspartak
1487836101
В чемпионство тренер должен был верить . Плевать, во что там оборзеватель с ТВ верит. Лёгкое бабло, типа умная рожа всегда на экране, И чубчик без изъяна. Тьфу Карпин, тьфу
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Сильвербой
1487836920
А я не то чтобы верю, но очень надеюсь!
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PNZ1985
1487837010
лишь бы не сглазили...
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пряник929
1487838765
Верю, не верю - играть надо и выигрывать
Ответить
Диктор
1487844654
Очень хотелось бы этого-слишком долго мы все этого ждали.Желаю Спартаку надолго оседлать верхушку таблицы.Вперед Спартак.
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agrmark
1487849115
Мы тоже верим!
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