Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин верит в чемпионство «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что у москвичей есть все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Многое зависит от головы, если не все. Когда я хочу, то могу. Каррера и сам говорит, что его футболисты играют со страстью, на эмоциях. По словам Массимо, он вложил это в головы игроков помимо других вещей, которые специалист не раскрывает. Если «Спартак» начнет эту часть чемпионата так же, как заканчивал первую, то, оглядываясь на других конкурентов, думаю, в этом году он обязан стать чемпионом», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

    По итогам 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 23 февраля 2017, 14:25

      Мы тоже верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2017, 13:10

      Очень хотелось бы этого-слишком долго мы все этого ждали.Желаю Спартаку надолго оседлать верхушку таблицы.Вперед Спартак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 февраля 2017, 11:32

      Верю, не верю - играть надо и выигрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 февраля 2017, 11:03

      лишь бы не сглазили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2017, 11:02

      А я не то чтобы верю, но очень надеюсь!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 февраля 2017, 10:48

      В чемпионство тренер должен был верить .
      Плевать, во что там оборзеватель с ТВ верит.
      Лёгкое бабло, типа умная рожа всегда на экране,
      И чубчик без изъяна.
      Тьфу Карпин, тьфу

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > subbotaspartak 23 февраля 2017, 11:18

      ты болен или что? каждый человек болеющий за Спартак верит в клуб без веры в команду никогда не будет чемпионом никто!!!

      Валера красава!!! Валера верит и все мы верим Спартак чемпион!!!

      надо уже ребят надо!!!

      а ещё тренер должен верить не в чемпионство а в своих игроков на поле тогда и будет результат!!! И ещё Валера был и тренером и игроком и он хороший аналитик и пиздатый обозреватель , а чем заниматься Валере уже виднее ему , а ты комнатный аналитик не более того сиди дальше онлайн и пиши хуйню!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 23 февраля 2017, 10:11

      ВАЛЕРИТ !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 23 февраля 2017, 10:05

      Валера верит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 февраля 2017, 09:49

      Валера верь им!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 февраля 2017, 09:38

      Спартаковцы всех стран, объединяйтесь!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11