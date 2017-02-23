Карпин верит в чемпионство «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что у москвичей есть все шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Многое зависит от головы, если не все. Когда я хочу, то могу. Каррера и сам говорит, что его футболисты играют со страстью, на эмоциях. По словам Массимо, он вложил это в головы игроков помимо других вещей, которые специалист не раскрывает. Если «Спартак» начнет эту часть чемпионата так же, как заканчивал первую, то, оглядываясь на других конкурентов, думаю, в этом году он обязан стать чемпионом», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

По итогам 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий на второй строчке «Зенит» отстает на пять очков.