Гончаренко ожидает более качественного выхода игроков ЦСКА на замену

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги контрольной встречи с «Уфой» (1:0). Специалист отметил поступательное движение армейцев вперед и отметил, что ожидает более качественного выхода игроков на замену.

«Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное – хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время», – сказал Гончаренко.

После 17-ти туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в свое активе 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.