Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко ожидает более качественного выхода игроков ЦСКА на замену

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги контрольной встречи с «Уфой» (1:0). Специалист отметил поступательное движение армейцев вперед и отметил, что ожидает более качественного выхода игроков на замену.

    «Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное – хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

    Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время», – сказал Гончаренко.

    После 17-ти туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в свое активе 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 23:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 февраля 2017, 09:49

      Пусть будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 февраля 2017, 09:13

      Гончаренко должен оправдать доверие возложенное на его, играть только на победу и как в последний раз, тогда будет результат... удачи ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 23 февраля 2017, 02:06

      давайте всех догоним и перегоним...удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 23 февраля 2017, 01:21

      Удачи тебе, тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 23 февраля 2017, 00:41

      ЦСКА вперёд!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 февраля 2017, 00:38

      гончаренко давай тормаши их

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11