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  • Гончаренко ожидает более качественного выхода игроков ЦСКА на замену

Гончаренко ожидает более качественного выхода игроков ЦСКА на замену

22 февраля 2017, 23:59
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги контрольной встречи с «Уфой» (1:0). Специалист отметил поступательное движение армейцев вперед и отметил, что ожидает более качественного выхода игроков на замену.

«Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное – хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре неоптимальная, но у нас еще есть время», – сказал Гончаренко.

После 17-ти туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в свое активе 32 очка и отставая от лидирующего «Спартака» на восемь баллов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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СашкаГуров
1487799484
гончаренко давай тормаши их
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DonBombardir
1487799699
ЦСКА вперёд!!!
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petlyra
1487802084
Удачи тебе, тренер.
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vovan55
1487804815
давайте всех догоним и перегоним...удачи!!!
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pegas1276
1487830388
Гончаренко должен оправдать доверие возложенное на его, играть только на победу и как в последний раз, тогда будет результат... удачи ЦСКА
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Obi Wan
1487832546
Пусть будет!
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