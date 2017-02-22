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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает Бакке контракт на 12 миллионов в год

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка попал в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации источника, китайский клуб предлагает за 30-летнего колумбийца 30 миллионов евро, а самому игроку контракт с заработной платой в 12 миллионов в год.

    Напомним, ранее сообщалось, что Бакка уже отказал одному из клубов Поднебесной, так намерен попасть на чемпионат мира-2018, а переезд в Китай, по его словам, может снизить шансы на попадание в национальную команду.

    В нынешнем сезоне Бакка провел за «Милан» в Серии А 21 матч, в которых записал на свой счет восемь голов и одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2017 23:50
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