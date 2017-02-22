Ханданович может перейти из «Интера» в «Манчестер Сити»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, руководство английского клуба находится в поисках усиления вратарской линии и рассматривает 32-летнего словенца в качестве усиления. Сам игрок не прочь сменить клубную прописку, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, Ханданович защищает цвета «Интера» с 2012 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за черно-синих в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 15 миллионов евро.