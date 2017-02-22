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    Президент «ПСЖ» заявил, что Верратти не продается

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халафи заявил, что руководство французской команды ни за какие деньги не собирается продавать полузащитника Марко Верратти.

    «Верратти точно не продается и не покинет команду», – сказал Аль-Халафи.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро. Ранее агент футболиста подтвердил интерес к 24-летнему итальянцу со стороны европейских топ-клубов.

    Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец провел за парижский клуб в Лиге 1 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативных передачи.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2017 21:07
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