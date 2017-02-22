Президент «ПСЖ» заявил, что Верратти не продается

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Халафи заявил, что руководство французской команды ни за какие деньги не собирается продавать полузащитника Марко Верратти.

«Верратти точно не продается и не покинет команду», – сказал Аль-Халафи.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро. Ранее агент футболиста подтвердил интерес к 24-летнему итальянцу со стороны европейских топ-клубов.

Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец провел за парижский клуб в Лиге 1 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативных передачи.