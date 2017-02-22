Матч против «Валенсии» – 700-й в карьере Роналду во всех турнирах

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе мадридского клуба на перенесенный матч 16-го тура Примеры против «Валенсии». Отметим, что данная встреча стала для 32-летнего португальца 700-й в карьере во всех турнирах.

Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридский клуб в Примере 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Отметим, что действующий контракт португальца со сливочными рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Роналду составляет 100 миллионов евро.