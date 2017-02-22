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    Матч против «Валенсии» – 700-й в карьере Роналду во всех турнирах

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе мадридского клуба на перенесенный матч 16-го тура Примеры против «Валенсии». Отметим, что данная встреча стала для 32-летнего португальца 700-й в карьере во всех турнирах.

    Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридский клуб в Примере 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

    Отметим, что действующий контракт португальца со сливочными рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость Роналду составляет 100 миллионов евро.

    Источник: Opta

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    22.02.2017 20:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:50

      Рон всегда в моем сердце!!!но реально с нового года что-то расслабился))(стареет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 февраля 2017, 22:17

      Красава! Доведи до 1000 матчей будет вообще огонь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +235

      Копытин 22 февраля 2017, 22:03

      С точки зрения турнирных раскладов, то Валенсии нужна победа, а так на ничейку воткнул.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 февраля 2017, 21:37

      Ну, надеюсь Валенсия доведет игру до победы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +235

      Копытин 22 февраля 2017, 21:03

      к 13 минуте Реал уже горит 2-0. Валенсия, вали сливочных.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 февраля 2017, 20:54

      Кому какое дело?....да хоть 800-й!!!

      -3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > I_R_O_N_M_A_N 22 февраля 2017, 21:40

      Причем тут барса? Я вот за барсу не болею, а реал просто терпеть не могу, сборище шоу-мальчиков с большими зарплатами.

      1
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