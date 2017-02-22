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    Ракитич в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Сообщается, что хорватский футболист достиг договоренности о продлении соглашения с сине-гранатовыми до лета 2021 года.

    Официально о новом трудовом договоре 28-летнего хавбека будет объявлено в течение ближайших недель.

    Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании игрок провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport.es

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    22.02.2017 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 22 февраля 2017, 14:32

      молорик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 22 февраля 2017, 13:16

      С такими трансферами - очень хорошо.
      Он хоть и тянет только минут 60, но без него - совсем Ж**А будет..

      -2
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