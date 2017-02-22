Ракитич в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Сообщается, что хорватский футболист достиг договоренности о продлении соглашения с сине-гранатовыми до лета 2021 года.

Официально о новом трудовом договоре 28-летнего хавбека будет объявлено в течение ближайших недель.

Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании игрок провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.