Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится в Уфе. Встреча пройдет 5 марта на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей ЧР, которые посетили стадион «Металлург». Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».

Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в городе Уфе 5 марта в 14:00 (мск). О билетной программе на этот матч будет сообщено позднее на официальном сайте.

Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами», — говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.