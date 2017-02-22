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    Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе

    Матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится в Уфе. Встреча пройдет 5 марта на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей ЧР, которые посетили стадион «Металлург». Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».

    Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в городе Уфе 5 марта в 14:00 (мск). О билетной программе на этот матч будет сообщено позднее на официальном сайте.

    Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами», — говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    22.02.2017 12:08
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 24 февраля 2017, 08:48

      Весело начинается сезон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 22 февраля 2017, 12:25

      Дурдом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2017, 12:17

      Ну и где этот лупиздень В. Мудко, заявляющий, что у нас всё готово? Не везёт России с дорогами и ...удаками.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 22 февраля 2017, 12:41

      Занят, участвует в новой акции "#Томь живи".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      stifn1 22 февраля 2017, 12:17

      Весело (нет)

      0
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