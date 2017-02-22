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Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе

22 февраля 2017, 12:08
5

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится в Уфе. Встреча пройдет 5 марта на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей ЧР, которые посетили стадион «Металлург». Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург».

Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в городе Уфе 5 марта в 14:00 (мск). О билетной программе на этот матч будет сообщено позднее на официальном сайте.

Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами», — говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив
Комментарии (5)
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stifn1
1487755065
Весело (нет)
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vladimir-7
1487755069
Ну и где этот лупиздень В. Мудко, заявляющий, что у нас всё готово? Не везёт России с дорогами и ...удаками.
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gunstilzit
1487755508
Дурдом
Ответить
SERG63
1487915329
Весело начинается сезон.
Ответить
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