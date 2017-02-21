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    Руни не поедет во Францию на ответный поединок с «Сент-Этьеном» в 1/16 финала Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» придется обойтись без помощи пятерых игроков в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». В матче во Франции по разным причинам не смогут принять участие нападающий Уэйн Руни, защитники Люк Шоу, Маттео Дармиан и Фил Джонс, а также полузащитник Андер Эррера. Последний пропустит поединок из-за перебора желтых карточек. Четверо остальных футболистов не смогут помочь манкунианцам, так имеют различные проблемы со здоровьем.

    Отметим, что Руни все еще испытывает мышечные проблемы, не позволяющие ему играть со 2 февраля.

    Матч «Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре «красные дьяволы» добыли разгромную победу (3:0).

    Источник: Independent.co.uk

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    21.02.2017 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 21 февраля 2017, 20:18

      "Автобус" им в помощь

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