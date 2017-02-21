Руни не поедет во Францию на ответный поединок с «Сент-Этьеном» в 1/16 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» придется обойтись без помощи пятерых игроков в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». В матче во Франции по разным причинам не смогут принять участие нападающий Уэйн Руни, защитники Люк Шоу, Маттео Дармиан и Фил Джонс, а также полузащитник Андер Эррера. Последний пропустит поединок из-за перебора желтых карточек. Четверо остальных футболистов не смогут помочь манкунианцам, так имеют различные проблемы со здоровьем.

Отметим, что Руни все еще испытывает мышечные проблемы, не позволяющие ему играть со 2 февраля.

Матч «Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре «красные дьяволы» добыли разгромную победу (3:0).