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    Тренер вратарей «Уфы»: «Гончаренко – шикарный тренер и классный человек»

    Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков высказал мнение о бывшем главном тренере уфимцев Викторе Гончаренко. Белорусский специалист возглавлял клуб из Башкирии с июня по декабрь 2016 года, после чего перешел на аналогичный пост в ЦСКА.

    «Виктор – шикарный тренер и классный человек. Он погружен в работу 24 часа в сутки. Мне было смешно читать, когда «Кубань» уволила его с формулировкой «слишком мягкий». Ни фига себе мягкий! С ним работать – мама не горюй, у него все летает! У «Кубани» просто отговорки для посторонних. На самом деле Гончаренко – очень жесткий тренер, но при этом человечище!

    Я ни разу не видел, чтобы Гончаренко накосячил по отношению к кому угодно. Никогда не истерит. Но где надо – он суровый. А где надо – мягкий. Он просто все время делает все правильно. Поэтому ребята к нему всегда тянулись. Когда мы приезжали играть с ЦСКА, я видел, что армейцы относятся к нему очень тепло», – сказал Перескоков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 февраля 2017, 23:23

      Твоими устами, да мёд пить...Я надеюсь, это действительно так. Успехов Виктору!!!

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