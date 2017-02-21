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    Алвес: «Я уважаю Роналду, а наш с ним конфликт – вина прессы»

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес рассказал о своем конфликте с нападающим «Реала» Криштиану Роналду. По словам бразильца, пресса неправильно трактовала его слова, в результате чего сложилась такая ситуация.

    «Мой конфликт с Роналду появился по вине прессы. Люди должны знать, что я его уважаю. В моих словах о нем не было зла, но СМИ все это перевернули, и Роналду поверил им. Я говорил, что когда ты слишком важен в команде, то оказываешься в центре внимания, а когда проигрываешь – становишься виновником всех бед. Поэтому он не поприветствовал меня на церемонии вручения «Золотого мяча-2015». Лучше мне ничего не говорить, чтобы не оказываться в таких ситуациях», – сказал Алвес.

    Напомним, Алвес перешел в «Ювентус» минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А 11 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

    Источник: AS

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    21.02.2017 13:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      footbil 21 февраля 2017, 14:24

      Нытик...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Otabek bro 21 февраля 2017, 13:42

      Хорошие слова!

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