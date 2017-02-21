Бывший полузащитник московского «Динамо» Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Сообщается, что 15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

«Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места.

Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как, помимо России, я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии.

В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 Россия как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!» – сообщил Смертин.