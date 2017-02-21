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Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом

21 февраля 2017, 12:26
6

Бывший полузащитник московского «Динамо» Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Сообщается, что 15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

«Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места.

Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как, помимо России, я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии.

В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 Россия как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!» – сообщил Смертин.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (6)
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Karpathian
1487670077
Смерть расизму))))
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FanatSerj
1487672901
Вы только теплое с мягким не путайте, если болельщики стебут игроков команды соперников и среди этих игроков оказался негр, то это еще не расизм. Вон стебали Акинфеева пол игры "Игрорееееееша давай Лигу Чемпионов покажи" А представляю как ему хотелось поубивать этих крикунов. Но ничего пропускал голы, и терпел, не расплакался, факи не показывал, не кричал что расизм белых унижают. А с неграми что, кто то где то там угукнул и всё, негр в обмороке, пол стадиона дисквы.
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Shamil79
1487674373
Карпина нажо было...он в этм вопросе принципиальный
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BorisoW
1487675916
Я всегда мечтал о такой должности.Это типа зам по ненужным вопросам,или помошник того,кому делать нечего?
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yorgenbarenz
1487676416
Ещё с онанизмом надо бы поставить смотрящего....
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nemolod
1487703751
А лучше по борьбе с курением !
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