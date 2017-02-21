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    Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом

    Бывший полузащитник московского «Динамо» Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Сообщается, что 15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

    «Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места.

    Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как, помимо России, я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии.

    В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 Россия как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!» – сообщил Смертин.

    Источник: РФС

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    21.02.2017 12:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 февраля 2017, 22:02

      А лучше по борьбе с курением !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 февраля 2017, 14:26

      Ещё с онанизмом надо бы поставить смотрящего....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 21 февраля 2017, 14:18

      Я всегда мечтал о такой должности.Это типа зам по ненужным вопросам,или помошник того,кому делать нечего?

      1
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 21 февраля 2017, 13:52

      Карпина нажо было...он в этм вопросе принципиальный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2017, 13:28

      Вы только теплое с мягким не путайте, если болельщики стебут игроков команды соперников и среди этих игроков оказался негр, то это еще не расизм.
      Вон стебали Акинфеева пол игры "Игрорееееееша давай Лигу Чемпионов покажи"
      А представляю как ему хотелось поубивать этих крикунов. Но ничего пропускал голы, и терпел, не расплакался, факи не показывал, не кричал что расизм белых унижают.
      А с неграми что, кто то где то там угукнул и всё, негр в обмороке, пол стадиона дисквы.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 февраля 2017, 12:41

      Смерть расизму))))

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