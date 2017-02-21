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    «Рома» готова предложить Тотти новый контракт

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти допускает, что ветеран команды Франческо Тотти может подписать новый контракт с клубом.

    Напомним, что действующее соглашение футболиста истекает летом, но Спаллетти намекнул, что 40-летний форвард получит новый контракт, если решит продолжить карьеру игрока.

    «Если Тотти хочет играть в следующем сезоне, то он получит шанс», – сказал специалист.

    В текущем сезоне Тотти сыграл в 11-ти играх Серии А, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2017 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      besk 21 февраля 2017, 12:11

      Легенда! Еще сезон протянет точно

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