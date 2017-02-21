«Рома» готова предложить Тотти новый контракт

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти допускает, что ветеран команды Франческо Тотти может подписать новый контракт с клубом.

Напомним, что действующее соглашение футболиста истекает летом, но Спаллетти намекнул, что 40-летний форвард получит новый контракт, если решит продолжить карьеру игрока.

«Если Тотти хочет играть в следующем сезоне, то он получит шанс», – сказал специалист.

В текущем сезоне Тотти сыграл в 11-ти играх Серии А, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.