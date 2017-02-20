Тигиев тренируется с дублем «Анжи»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев заявил, что переведен в молодежный состав команды. По словам футболиста, вариантами продолжения карьеры занимается его агент. Напомним, ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».
– Да, тренируюсь с дублем.
– Что произошло?
– Не хочу об этом говорить.
– С переходом в «Спартак» история завершена?
– Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе.
– Из «Спартака» не связывались?
– Нет, этим занимается агент.
– До конца трансферного окна осталось 4 дня. Не в дубле же вы будете играть, вам ищут новую команду?
– Опять-таки, это дело агента. Я тренируюсь и жду, как что решится.
В текущем сезоне РФПЛ на счету 21-летнего Тигиева 14 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»