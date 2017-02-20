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    Тигиев тренируется с дублем «Анжи»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев заявил, что переведен в молодежный состав команды. По словам футболиста, вариантами продолжения карьеры занимается его агент. Напомним, ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

    – Да, тренируюсь с дублем.

    – Что произошло?

    – Не хочу об этом говорить.

    – С переходом в «Спартак» история завершена?

    – Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе.

    – Из «Спартака» не связывались?

    – Нет, этим занимается агент.

    – До конца трансферного окна осталось 4 дня. Не в дубле же вы будете играть, вам ищут новую команду?

    – Опять-таки, это дело агента. Я тренируюсь и жду, как что решится.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету 21-летнего Тигиева 14 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 19:38
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