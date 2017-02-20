Тигиев тренируется с дублем «Анжи»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев заявил, что переведен в молодежный состав команды. По словам футболиста, вариантами продолжения карьеры занимается его агент. Напомним, ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

– Да, тренируюсь с дублем.

– Что произошло?

– Не хочу об этом говорить.

– С переходом в «Спартак» история завершена?

– Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе.

– Из «Спартака» не связывались?

– Нет, этим занимается агент.

– До конца трансферного окна осталось 4 дня. Не в дубле же вы будете играть, вам ищут новую команду?

– Опять-таки, это дело агента. Я тренируюсь и жду, как что решится.

В текущем сезоне РФПЛ на счету 21-летнего Тигиева 14 матчей.