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    Бубнов: «Молло однозначно сильнее Кокорина»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке «Зенита» к весенней части чемпионата, а также заявил, что полузащитник Йоан Молло сильнее, чем Александр Кокорин. Напомним, в первом матче плей-офф Лиги Европы питерский клуб уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

    «То, что «Зенит» во время сборов сыграл столько товарищеских матчей – это еще полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался «Андерлехт», которому они и проиграли, ничего не создав в атаке.

    Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везешь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них.

    У «Зенита» зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина, как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объем работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе», – сказал Бубнов.

    Йоан Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой текущего года. В составе самарцев француз провел 12 матчей и забил пять голов.

    Источник: Спорт FM

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    20.02.2017 19:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +377

      bringing 22 февраля 2017, 13:18

      Все девочки сильней Кокориной

      0
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      Рейтинг: +10

      Patyomkin12 21 февраля 2017, 13:04

      „ничего не создав в атаке” - ?!
      Дзюба дважды пробивал головой с 5и метров… что ёсли эти не моменты?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 февраля 2017, 00:19

      Кокорин еще может заиграть,а вот вместо Дзюбы можно попробовать Молло,он с головой и техникой.Артемка уже давно ест не свой хлеб, уровень очень слабый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 февраля 2017, 22:23

      Бубнов наверное не в курсе что до заявить можно двух или трех игроков на ЛЕ поэтому Молло Лунев и Цаллагов остались вне заявки

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 февраля 2017, 21:01

      дайте ему гражданство...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 20 февраля 2017, 20:44

      С Молло в Бельгии Зенит бы смотрелся интересней. Я думаю мотивация у француза зашкаливает.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 20 февраля 2017, 20:44

      да вешалка в прихожей сильнее Кокорина...

      5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 20:35

      Кокорин как "спящий гигант" - когда выкладывается тогда он форвард высокого уровня,а если не настроен,то и в дубле не нужен. У Молло же хороший стабильный средний уровень.Бубнов специально троллит Коку,чтобы тот наконец заиграл.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 февраля 2017, 20:25

      Не пойму, зачём Луческу проигнорил Молло и не вкличил его на матчи плей-офф ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 20 февраля 2017, 20:07

      ну так епт...

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