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Бубнов: «Молло однозначно сильнее Кокорина»

20 февраля 2017, 19:15
17

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке «Зенита» к весенней части чемпионата, а также заявил, что полузащитник Йоан Молло сильнее, чем Александр Кокорин. Напомним, в первом матче плей-офф Лиги Европы питерский клуб уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

«То, что «Зенит» во время сборов сыграл столько товарищеских матчей – это еще полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался «Андерлехт», которому они и проиграли, ничего не создав в атаке.

Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везешь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них.

У «Зенита» зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина, как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объем работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе», – сказал Бубнов.

Йоан Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой текущего года. В составе самарцев француз провел 12 матчей и забил пять голов.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Зенит Андерлехт Кокорин Александр Молло Йоан Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (17)
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vladik12
1487607434
Буба истину глаголет. На кол Кокорина!
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Rostov 61
1487608566
Кокорина в Томь! Пусть учится играть в футбол. Бегает по полю и ищет поезд до Монте Карло
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dudkadim
1487610434
ну так епт...
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forward33
1487611521
Не пойму, зачём Луческу проигнорил Молло и не вкличил его на матчи плей-офф ЛЕ
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Semargl18
1487612646
да вешалка в прихожей сильнее Кокорина...
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marslond
1487612668
С Молло в Бельгии Зенит бы смотрелся интересней. Я думаю мотивация у француза зашкаливает.
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Garrincha58
1487618592
Бубнов наверное не в курсе что до заявить можно двух или трех игроков на ЛЕ поэтому Молло Лунев и Цаллагов остались вне заявки
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sidul1
1487625592
Кокорин еще может заиграть,а вот вместо Дзюбы можно попробовать Молло,он с головой и техникой.Артемка уже давно ест не свой хлеб, уровень очень слабый.
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Patyomkin12
1487671448
„ничего не создав в атаке” - ?! Дзюба дважды пробивал головой с 5и метров… что ёсли эти не моменты?!
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bringing
1487758697
Все девочки сильней Кокориной
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