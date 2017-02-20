Бубнов: «Молло однозначно сильнее Кокорина»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке «Зенита» к весенней части чемпионата, а также заявил, что полузащитник Йоан Молло сильнее, чем Александр Кокорин. Напомним, в первом матче плей-офф Лиги Европы питерский клуб уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

«То, что «Зенит» во время сборов сыграл столько товарищеских матчей – это еще полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос о том, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался «Андерлехт», которому они и проиграли, ничего не создав в атаке.

Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везешь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них.

У «Зенита» зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина, как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объем работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе», – сказал Бубнов.

Йоан Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» зимой текущего года. В составе самарцев француз провел 12 матчей и забил пять голов.