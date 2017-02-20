Рами: «Я думаю о «Марселе», но покинуть «Севилью» очень тяжело»

Защитник «Севильи» Адиль Рами подчеркнул, что держит в голове вариант с переходом в «Марсель», но при этом назвал причины, по которым он будет трудноосуществим.

«Временами в моей голове возникают мысли о «Марселе», ведь клуб становится все более и более амбициозным. Но давайте откровенно: я вряд ли сменю команду, так как невероятно счастлив в «Севилье».

Мы прекрасно зарекомендовали себя в Европе, и уход из такого клуба видится мне непростым, даже несмотря на то, что я вполне уверен как в своих силах, так и в проекте, созданном в «Марселе». Коме того, мой возраст обязывает меня проявлять определенную осторожность», – приводит слова Рами BeINSport.

В нынешнем сезоне 31-летний француз провел 26 матчей во всех турнирах.