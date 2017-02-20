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    Алвес заявил, что в руководстве «Барселоны» работают фальшивые и неблагодарные люди

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес поведал о том, что побудило его покинуть «Барселону» минувшим летом и перебраться на Апеннины.

    «Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в клубе. Если же все наоборот, то я покидаю его. В том, что я ушел из «Барселоны» безвозмездно, есть вполне обоснованная логика. При этом в руководстве каталонского клуба работают фальшивые и неблагодарные люди», – приводит слова Алвеса ABC.

    Напомним, бразилец отдал сине-гранатовым восемь лет своей жизни – с июля 2008 по июнь 2016 года. За это время он провел 391 матч, записав в свой актив 21 забитый мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 14:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 февраля 2017, 20:05

      Отдал таки 8 лет. ...ахаха....так написано, как будто он в рабстве был, а не греб лопатами миллионы...жесть

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > тигрик 20 февраля 2017, 22:19

      Он трудом и здоровьем своим зарабатывал. А не сидел на лавке и деньги на карту получал

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      Рейтинг: +806

      тигрик > УхоГорлоНос 21 февраля 2017, 04:51

      но кто то его заставлял...он им "труд и здоровье",а они ему миллионы...так что никто никому не должен

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > тигрик 21 февраля 2017, 12:05

      так он и не говорит, что Барселона ему должна. он просто говорит о причине непродления контракта и безвозмездного ухода

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      Рейтинг: +806

      тигрик > aimer1988 22 февраля 2017, 01:43

      «При этом в руководстве каталонского клуба работают фальшивые и неблагодарные люди» это его слова...но на самом деле, я то вообще не о его словах говорил в своем посте выше, а вот об этой формулирокве, - "бразилец отдал сине-гранатовым восемь лет своей жизни "

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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 февраля 2017, 19:35

      Да они везде такие, щас тебя итальяшки по головке погладят жди.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 > artem 81 21 февраля 2017, 10:54

      и под зад дадут когда время придёт

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      Рейтинг: +8

      Ha3paHb st. 20 февраля 2017, 15:49

      Разваливается Барса,разваливается..Месси ,как и всегда,играющий тренер,президент,менеджер и болл-бой клуба))

      -2
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