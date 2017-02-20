Алвес заявил, что в руководстве «Барселоны» работают фальшивые и неблагодарные люди

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес поведал о том, что побудило его покинуть «Барселону» минувшим летом и перебраться на Апеннины.

«Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в клубе. Если же все наоборот, то я покидаю его. В том, что я ушел из «Барселоны» безвозмездно, есть вполне обоснованная логика. При этом в руководстве каталонского клуба работают фальшивые и неблагодарные люди», – приводит слова Алвеса ABC.

Напомним, бразилец отдал сине-гранатовым восемь лет своей жизни – с июля 2008 по июнь 2016 года. За это время он провел 391 матч, записав в свой актив 21 забитый мяч.